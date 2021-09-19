Aukus gerilimi: Fransa-İngiltere savunma zirvesi iptal edildi

Fransa ve İngiltere savunma bakanlarının bu hafta İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelecekleri "savunma zirvesi" iptal edildi.

Guardian'da yer alan habere göre bu, Fransa'nın Avustralya'yla 2016'da imzalanan 90 milyar Avustralya doları değerindeki anlaşmayla denizaltı satışının iptaline yol açan ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan üçlü askeri paktın sonuçlarından biri.

Paktı "müttefikler arasında kabul edilemez" diye niteleyen Fransa son olarak ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini ülkeye geri çağırmıştı. Fransa hükümet sözcüsü Gabriel Attal da yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki günlerde konuyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yapacağını söylemişti.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin bu hafta Londra'da ikili bir görüşme yapması ve Fransız-İngiliz Konseyi'ne hitap etmeleri bekleniyordu. İngiltere'nin eski ulusal güvenlik danışmanı olan, konseyin eş başkanı Lord Ricketts iki bakanın bir araya gelişinin "daha sonraki bir tarihe ertelendiğini" doğruladı.