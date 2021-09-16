ABD, İngiltere ve Avustralya'dan Çin'e karşı yeni askeri pakt

ABD, İngiltere ve Avustralya tarafından imzalanan Aukus adlı yeni askeri pakt, bölgede Çin'e karşı yeni bir hamle olarak yorumlandı.

Aukus Paktı ile Avustralya ABD ve İngiltere'den nükleer denizaltı yapımı için teknoloji desteği alacak. Pakt aynı zamanda istihbarat paylaşımını da öngörüyor.

Çin'in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu açıklanan pakta tepki göstererek bu üç ülkeye "Soğuk Savaş mantığını ve ideolojik önyargılarını üzerlerinden atmaları" çağrısı yaptı.

Aukus Paktı dün ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison tarafından düzenlenen çevrimiçi törenle duyuruldu.

Biden törende yaptığı konuşmada paktın bölgedeki "güvenlik ve refahı" destekleyeceğini ileri sürdü. Biden'ın tören sırasında Avustralya Başbakanı Morrison'un adını unutarak "Aşağıdaki arkadaş" demesi ise dikkat çekti.

Yapılan ortak açıklamada "Bu, üç ülkenin müttefikleri ve ortaklarıyla Hint Pasifiği bölgesinde ortak değerleri koruması, güvenlik ve refahı desteklemesi için tarihi bir fırsat" denildi. Çin'e doğrudan atıfta bulunulmayan açıklamada bölgedeki güvenliğe ilişkin zorlukların "belirgin bir biçimde arttığı" ileri sürüldü.

Fransa'dan tepki

Aukus Paktı Avustralya'nın ABD ve İngiltere'nin desteğiyle nükleer denizaltı yapımı için 18 aylık bir planını kapsıyor.

Bu paktla birlikte Avustralya hükümetinin Fransız Naval firmasıyla 2016 yılında imzaladığı ve 12 denizaltı yapılmasını öngören toplam 90 milyar dolarlık denizaltı projesi de sona ermiş oldu. Fransız Naval Group'tan yapılan açıklamada şirketin tüm taahhütlerini yerine getirdiği belirtilerek bu durum "büyük bir hayal kırıklığı" diye nitelendi.

Öte yandan yeni paktın bu üç ülke ile Yeni Zelanda ve Kanada'nın da dahil olduğu bölgede Çin'e karşı kurulan Beş Göz istihbarat paylaşımı ittifakından ayrı olarak askeri kapasiteye odaklanacağı belirtiliyor. Aukus paktı ABD, İngiltere ve Avustralya'nın yapay zeka, siber, kuantum ve denizaltı teknolojilerini paylaşmasını da öngörüyor.