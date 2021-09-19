'AUKUS paktı Macron'un bilgisi olmadan G7 zirvesinde tartışıldı'

Avustralya, İngiltere ve ABD'nin AUKUS paktının ayrıntıları Cornwall'daki Haziran G7 zirvesinde tartışıldı, ancak The Sunday Telegraph'ın haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bundan haberi yoktu.

Habere göre İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, anlaşmanın Pekin ve Paris ile ilişkilere zarar vereceği yönündeki uyarılara rağmen anlaşmanın hazırlanmasına yardımcı oldu.

11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Zirveye İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada, ABD, Fransa ve Japonya'nın devlet başkanlarının yanı sıra Avustralya, Hindistan, Güney Kore ve Güney Afrika'nın devlet başkanları da konuk olarak katıldı.

Sunday Telegraph'a göre, zirveden sonra AUKUS ile ilgili tüm belgeler "çok gizli" olarak sınıflandırıldı.

16 Eylül'de Avustralya, İngiltere ve ABD yeni AUKUS askeri paktını kurdu. Anlaşmaya göre Avustralya, sekiz nükleer denizaltı alacak ve kuvvetlerini ABD yapımı seyir füzeleri ile donatacak.

Söz konusu pakt Canberra'nın Paris'le yaptığı büyük silah sözleşmesini geçersiz kıldı.

Bu gelişmeye yanıt olarak Fransa, ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini, derhal geri çekti. Ancak İngiltere'deki büyükelçisi varlığını sürdürüyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian'a göre, Paris bu kararı "Londra'nın sürekli oportünizm politikasını bilerek" verdi.