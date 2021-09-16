Elinden ihale kapılan Fransa: Biden Trump gibi davranıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Perşembe sabahı franceinfo radyosuna Avustralya, İngiltere ve ABD liderlerinin Çarşamba gecesi sanal bir basın toplantısı düzenleyerek yaptıkları duyurunun ardından, ihale konusunda anlaşmalarına "Kızgın ve kırgınım. Bu müttefikler arasında yapılmaz," yorumunda bulundu. Söz konusu toplantıda AUKUS paktı (Australia, UK, USA, Avustralya, İngiltere, ABD) ve konvansiyonel olarak silahlı nükleer güç denizaltılarının Avustralya'ya teslimi gündeme geldi.

AUKUS anlaşması kapsamında nükleer denizaltıların teslimi, Canberra'ya dizel denizaltı satacak Fransız firması Naval Group ile 2016 ihalesinin iptal edeceği anlamına geliyor.

Boşa çıkarılan ihalenin 40 milyar dolar değerinde olduğu bildirildi.

Le Drian, "Bu acımasız, tek taraflı ve öngörülemeyen karar bana Bay Trump'ın eskiden yaptıklarının çoğunu hatırlatıyor" dedi. Avustralya'yı da hedef alan Bakan, "Bu arkadan bir bıçak. Avustralya ile bir güven ilişkisi kurduk ve bu güven kırıldı." ifadelerini kullandı.

Sadece iki hafta önce, Avustralya savunma ve dışişleri bakanları, bildirilen zorluklara rağmen Fransa ile anlaşmaya olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiler. Haziran ayında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, anlaşmanın önümüzdeki yıllarda devam eden işbirliği vaadini temsil ettiğini söyledi.

Bugün sabaha karşı saatlerde İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace bunun Londra'nın Fransız müttefiklerine "ihanet"i anlamına gelmeyeceğini, ancak Fransa'da ve Naval Group'ta hissedilen hayal kırıklığını anladığını söyledi.

Paris ile yapılan 2016 anlaşmasına göre, Avustralya Kraliyet Donanması, yirmi yılı aşkın Collins denizaltılarının yerini almak üzere son teknoloji dizel elektrikli denizaltılarından 12'sinden oluşan bir filo satın alacaktı.

Wallace'sa AUKUS paktı kapsamında teslim edilecek nükleer denizaltıların tespit edilmesi daha zor ve yeniden yüzeye çıkmaları gerekmiyor.

Yine Perşembe günü, Fransız Silahlı Kuvvetleri Bakanı Florence Parly, hükümetin Deniz Kuvvetleri Grubunu korumak için Canberra'dan tazminat istemek de dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceğini söyledi. Fransız radyo istasyonu RFI'ye konuşan Parly, "Tüm yolları inceliyoruz" dedi.