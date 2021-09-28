MÜYORBİR Genel Kurulu’nda Burhan Şeşen ve Ahmet Koç başkanlık için yarışacak

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği MÜYORBİR’in 11. Olağan Genel Kurulu 29 Eylül Çarşamba günü İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak. Genel Kurul’da Burhan Şeşen ve Ahmet Koç’un başkanlıklarını yaptığı iki liste yeni dönemde MÜYORBİR’in yönetimine seçilmek için yarışacak.

Burhan Şeşen’den Genel Kurul’a katılım çağrısı

2014’ten bu yana MÜYORBİR’in Başkanı olan ve aynı görev için yine aday olan Burhan Şeşen’in listesinde Edip Akbayram, Belkıs Akkale, Onur Akın, Fettah Can, Tolga Sağ, Suavi, Sevinç Eratalay, Mustafa Sağyaşar, Birol Yayla gibi isimler bulunuyor.

Burhan Şeşen, 24 Eylül’de Birgün’de yayınlanan “Ustam Seslendi Yazlıktan” başlıklı yazısıyla MÜYORBİR üyelerinin desteğini istedi.

Ahmet Koç ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

“Mustafa Sağyaşar üstadımız inandığı değerler için, elinde bastonuyla, yakasında Atatürk rozetiyle hâlâ toplantılara katılıp sektör için fikirler üretirken, Cahit Berkay çaldığı enstrümanlara bir yenisini eklemeye uğraşırken, Melike Demirağ seçim günü annesini -Rüçhan Çamay’dan söz ediyorum- de oy kullanmaya getirebilmenin yollarını ararken, sizler ne yapıyorsunuz?”

Işın Karaca, Ömür Gedik, Latif Doğan tarafından desteklenen Dönüşüm Grubu

Ahmet Koç’un başkanlığını yaptığı Dönüşüm Grubu’nda Metin Özülkü, Ahmet Selçuk İlkan, Işın Karaca, Ömür Gedik, Latif Doğan, Yeşim Salkım, Nilüfer Akbal gibi isimler yer alıyor.

Bağlama sanatçısı Ahmet Koç, Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde ve Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla 2019’da Avrupa’da “Köprü ve Ötesi” başlıklı konserler vermişti.

Ahmet Koç hakkında usulsüzlük iddiaları

Burhan Şeşen’den önce MÜYORBİR Başkanı olan Ahmet Koç, Kültür ve Turizm Başkanlığı Teftiş Kurulu’nun 2014’te hazırladığı rapordaki usulsüzlük iddiaları sonucu görevden alınarak, üyelikten çıkarılmış ancak 2018’de mahkeme kararı ile üyelik hakkını tekrar kazanmıştı.

Kamuoyunda Orhan Gencebay’ın manevi oğlu olarak bilinen ve 30 Haziran’da MESAM’ın yeni başkanı olarak seçilen Recep Ergül de Ahmet Koç’u destekleyenler arasında yer alıyor.