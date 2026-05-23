Mutlak butlanın ardından CHP'de bugün neler oluyor?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na dair verilen "mutlak butlan" kararına yönelik itirazı usulden reddetmesiyle, ana muhalefet partisindeki kriz yeni bir boyuta taşındı.

Özgür Özel, durumu genel merkez önünde düzenlenen mitingde "atanmış kayyım girişimi" olarak nitelendirdi. İktidar baskısına boyun eğmeyeceklerini ve bayramdan sonra acil kurultaya gideceklerini "CHP'nin hangi delegesi, üyesi olursa olsun bayramdan sonra kurultay için harekete geçiyoruz" sözüyle duyurdu.

Mutlak butlan kararın icra heyeti tarafından kendisine tebliğ edilmesinin ardından fiili olarak genel başkanlık koltuğuna oturduğu mesajını veren Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yargıtay'daki temyiz başvurusunu geri çektirip genel merkez avukatlarını azlederek ilk mesaisine başladı. Ardından CHP’nin YSK temsilcisinin de görevine son verdi.

Başkentte hem iktidar hem muhalefet cephesinde peş peşe olağanüstü MYK ve başkanlık divanı toplantıları gerçekleşirken, CHP içinden ve yerel yöneticilerden kurumsal çözülme riskine karşı "tek çare sandık" değerlendirmeleri içeren "acil kurultay" çağrıları yükseldi.

GÜNCELLEME-

CHP 38. Kurultayı soruşturması: 7 ilde operasyon, 13 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin "mutlak butlan" kararıyla iptal edilen 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin yürüttüğü soruşturmada 7 ilde 13 kişi gözaltına alındı. Suçlamaların "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet almak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" olduğu belirtildi.

Henüz gözaltına alınan isimler belli değil.