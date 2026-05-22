Skandal kararın ardındaki gerçek: Artık YSK diye bir kurum yok…

“Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama …görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.”

Anayasa’nın 79. maddesi tam olarak bunları söylüyor.

Son derece açık olan bu hükme rağmen CHP’nin 38. Kurultayını iptal eden Bölge İdare Mahkemesi kararını değerlendirmek üzere bugün toplanan YSK, kendi varlık nedenini inkar eden bir sonuca vardı.

YSK, CHP’nin yaptığı itirazı reddederek, mahkemenin verdiği kurultayın iptal edilmesi yönündeki kararı desteklemiş oldu.

Yani YSK, “seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama …görevi Yüksek Seçim Kurulunundur” şeklindeki açık hükme rağmen, kendi yetki alanını ihlal eden Bölge İdare Mahkemesi kararına boyun eğmiş oldu.

Peki, bu nasıl oldu?

Sonuç olarak AKP iktidarı dönemindeki benzer davaların tamamında siyasi karar verildiği açık.

Bu başlıkta da aynısı oldu ve Bölge İdare Mahkemesi, AKP’nin çıkarları doğrultusunda bir karar verdi.

Ancak YSK kararıyla birlikte konu bambaşka bir noktaya evrilmiş oldu. Bir Yüksek Kurul, aslında “yüksek” bir kurul olmadığını ve bu siyasi kararı tüm hukuksuzluğuna rağmen kabul ettiğini ilan etmiş oldu.

Bu karara imza eden kurulun başkanı olan Serdar Mutta'nın karardan sadece iki hafta önce YSK'nın başına geçirildiğini de ayrıca not düşelim.

