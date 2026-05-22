Mutlak butlan sonrası gelişmeler: CHP hangi adımları atıyor, neler oluyor?

Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na dair "şaibe" iddialarıyla başlatılan soruşturma sonucu mutlak butlan kararı çıktı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesine karar verildi.

Karar doğrultusunda önceki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralması kararlaştırıldı. Gelişmelere dair ilk açıklamayı yandaş TGRT'ye yapan Kılıçdaroğlu, "Bu karar Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" demişti.

"Mutlak butlan" kararı sonrası olağanüstü MYK'yi toplayan CHP lideri Özgür Özel, genel merkezde kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yaptı. Özel toplantının ardından gerçekleştirdiği basın açıklamasında "Bizi teslim alırlarsa rekabetli seçimi, gelecek sandığı teslim almış olurlar" ifadelerini kullanarak "Bu darbeye sonuna kadar direneceğiz" dedi.

Karar sonrası Özgür Özel geceyi Genel Merkez'de geçirdi.

GÜNCELLEME-

Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan CHP avukatı Çağlayan: Böyle bir yetkisi olduğunu düşünüyor demek ki

CHP’de mahkeme kararıyla tedbiren göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan CHP Genel Merkezi avukatlarından Çağlar Çağlayan açıklama yaptı.

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Çağlayan, sabah saat 08.30 itibariyle görevden alındığının kendisine tebliğ edildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun böyle bir yetkisi olup olmadığına ilişkin konuşan Çağlayan “Böyle bir yetkisi olduğunu düşünüyor demek ki. Avukat olarak azilnameyle ilişiğimizi kesti” dedi. Kılıçdaroğlu’nun disiplin süreci işletip işletemeyeceğine de değinen Çağlayan “Mahkeme kendince bir Yüksek Disiplin Kurulu da kurdu. Bunlar işleyecek mi göreceğiz. Bu süreçte her şey zamanla belli olacak” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ofisine geçti

Kılıçdaroğlu bugün konutundan ayrıldı ve çalışma ofisine geçti. Kılıçdaroğlu’nun yanında kendini destekleyen bazı milletvekillerinin de olduğu belirtiliyor.

İnce: Partiyi mahkeme salonlarında dizayn ettiremeyiz

Muharrem İnce, "Savaş meydanlarında kurulmuş partiyi mahkeme salonlarında dizayn ettiremeyiz. Sakin olmazsak, kavga edersek tam da tek adam rejimine hizmet etmiş oluruz" dedi.

Genel Merkez'e akşam için çağrı

CHP Ankara İl Başkanlığı bu akşam saat 20.30'da yurttaşları CHP Genel Merkezi'ne çağırdı.

İl Başkanlığı’nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün; partimize, örgütümüzün iradesine ve baba ocağımıza sahip çıkma günüdür. Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik hukuk dışı müdahalelere karşı; tüm örgütümüzü, üyelerimizi ve demokrasiye inanan herkesi CHP Genel Merkezi’nde buluşmaya davet ediyoruz. Birlikteyiz. Omuz omuzayız. Boyun eğmiyoruz."

Kılıçdaroğlu’nun ilk icraatı

CHP’nin üç avukatı Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği azilname nedeniyle görevinden alındı. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı azletti.

Ahmet Akın, Kılıçdaroğlu ile görüştü: CHP Genel Merkezi'ne geçecek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akın, "Herkesin gönlü rahat olsun. Hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Türkiye'yi kuran Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman birlik beraberlikle, kucaklayıcılık tavrıyla devam eder. Bunlar olağan şeyler, birlik beraberlik her şeyin ilacı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Akın, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesinin ardından CHP Genel Merkezi'ne geçeceğini söyledi.

CHP Genel Merkezi'nin kapısına otobüs çekildi

CHP, genel merkezinin önüne polis ve TOMA’ların girmesini engellemek amacıyla giriş kapısını iki otobüsle kapattı.

CHP MYK toplandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü olağanüstü toplantının ardından partinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) yeniden toplantıya çağırdı. MYK saat 11.00'de Genel Merkez'de toplandı.

Özgür Özel ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile görüşecek.

İYİP olağanüstü toplandı

İYİP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da butlan kararının ardından parti genel merkezinde Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu'nu olağanüstü topladı. Toplantının ardından Dervişoğlu parti genel merkezinde basın açıklaması yapacak.

YSK toplandı

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da CHP'nin mutlak butlan kararına yaptığı itiraz başvurusunu görüşmek üzere bugün saat 11.00'de toplanma kararı aldı.

Ekonomi yönetimi Finansal İstikrar Komitesi’ni topladı

Ekonomi yönetimi de mutlak butlan kararının ardından piyasalarda yaşanan şok dalgasını değerlendirmek üzere Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: