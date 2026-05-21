Kemal Okuyan: İktidarın çaresizlik içinde attığı adımlara yanıt mutlaka sınıfsal bir eksende verilmeli

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP’nin 38. Kurultayı için verilen mutlak butlan kararına dair açıklama yaptı.

Okuyan, "İktidarın kadroları ancak bir devrimin elde edebileceği güç, destek ve meşruiyete sahip oldukları yanılsamasıyla hareket ediyor. Kendilerini “tarih yazan” yüce insanlar olarak görüyorlar. Oysa tanık olduğumuz çürüme ve karşı-devrimdir. Hükümsüzdür" ifadelerini kullandı.

CHP'yi mahkeme kararlarıyla yönetmeye kalkan AKP'nin yerel yönetimlere dönük operasyonlar sırasında ortaya çıkan kirli görüntüye güveniyor olabileceğine dikkat çeken Okuyan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İtiraflar, parti değiştirmeler, servis edilen video ve fotoğraflar kuşkusuz kamuoyunda belli bir etki yaratmıştır. Ancak toplumun geniş bir kesimi bu operasyonların AKP’yi iktidarda tutmak için icat edildiğinden o kadar emindir ki, asıl kirlenmeyi haklı olarak seçme ve seçilme hakkına dönük müdahalenin kendisinde görmektedir."

Okuyan, bugün CHP’ye yönetim atamak için yapılan hamlenin de aynı sonucu vereceğine işaret etti ve "AKP’nin tabanını bile ikna etmekten uzak bu ve benzer hamlelerin iyi düşünülmüş bir stratejinin ürünü olduğunu düşünmek yanlıştır. İktidar, inisiyatifi elinde tutsa bile bütünlüklü, tutarlı bir planlama ile hareket etme yeteneğine sahip değildir" ifadelerini kullandı.

"Kaldı ki, hep söylediğimiz gibi, bu sistem CHP’yi dışarıda tutarak, CHP’nin katkısını almadan işleyebilecek bir sistem değil. AKP içinde bunun farkında olan birçok unsur olduğu biliniyor" diyen Okuyan, açıklamasını şöyle noktaladı: