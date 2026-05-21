TKP'den mutlak butlan açıklaması: 'CHP’ye yargı müdahalesi kabul edilemez'

Türkiye Komünist Partisi (TKP), CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, AKP'nin seçme ve seçilme hakkını kısıtlama doğrultusundaki adımlarına, partilerin içişlerine doğrudan müdahaleyi de eklediği belirtildi.

Siyasi partiler ve seçim kanunun söz konusu adımla birlikte tasfiye edildiğine işaret eden TKP, CHP'ye yönelik kararı hiçbir şekilde tanımadığını duyurdu.

"CHP’ye yargı müdahalesi kabul edilemez" başlıklı açıklamada, iktidarın CHP yönetimini değiştirdiği vurgulandı ve "Kimse 'ama yargı kararı' demesin. İktidarın, seçme ve seçilme hakkını kısıtlama doğrultusundaki adımlarına, partilerin içişlerine doğrudan müdahale de eklenmiş oldu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "CHP’nin son üç yılda gerçekleşen kongre ve seçilen yönetimlerini 'geçersiz' olarak ilan eden ve partiye Genel Başkan atayan siyasi iktidarın bunu hangi hesaplarla yaptığını biliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi:

"Bu kararın aylar önce alındığını, uygun bir anın kollandığını ve ayrıntılar üzerinde çalışıldığını da. İktidarın bu hamlesini değerlendirirken, CHP’nin iç meseleleri, yerel yönetimlerde yaşananlar, CHP’nin içine doldurulduktan sonra ama tehditle ama isteyerek iktidara sığınanlar hiçbir biçimde gündem edilmemelidir. Bunlar ayrı konulardır, ayrıca tartışılmalıdır. Şu an ise vurgulanması gereken bellidir: CHP’ye dönük 'yargı' müdahalesi hiçbir biçimde kabul edilemez. Siyasi partilerin iktidar tarafından dizayn edilmesi ne 'yolsuzluklarla mücadele' gerekçesiyle meşrulaştırılabilir ne de partilerin iç işleyişlerinin bu konuda tanımlanmış kurumlar dışında mahkemeler marifetiyle denetlenmesi kabul edilebilir."

Söz konusu adımın her tarafı arızalı siyasi partiler ve seçim kanununun toptan tasfiyesi anlamına geldiği belirtildi ve "Bu hukuksuzluğu Türkiye Komünist Partisi hiçbir biçimde tanımamaktadır" denildi.

Açıklama şöyle sonlandırıldı: