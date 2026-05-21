AKP'den CHP'ye kayyım: Mutlak butlan kararı çıktı, Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesine karar verildi

Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na dair "şaibe" iddialarıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada, "davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına" dair hükmüne ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesince 24 Ekim 2025'te verdiği kararla ilgili istinaf kanun yolu incelemesini tamamladı.

CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı. Daire, 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti. Karar dolayısıyla bu tarihten sonra parti bünyesinde gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile alınan kararların da hükümsüz kaldığına karar verildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ise görevi devralması kararlaştırıldı.

Dairenin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine ihtiyati tedbir kararının, gereği için Yüksek Seçim Kuruluna, Ankara İl Seçim Kuruluna, Çankaya 4. İlçe Seçim Kuruluna ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir."

Daire, iki hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verdiği kararı "oy birliğiyle" aldı.

Özel başkanlığında olağanüstü toplantı

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun olağanüstü topantı için bir araya geldiği öğrenildi.

Özgür Özel'in başkanlık yaptığı toplantının şu anda CHP Genel Merkez'e yapılmakta olduğu belirtiliyor.

CHP’ye kayyım kararı sonrası ilk karar: 'Genel merkez terk edilmeyecek'

CHP yönetiminin alınan mutlak butlan kararı sonrası parti genel merkez binasının terk etmeme yönünde karar aldı.

Karar sonrası parti örgütleri de genel merkez binası önüne çağrıldı.

CHP'nin mesajında "Partimizin tüm üyelerini ve tüm örgütümüzü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in çağrısıyla Genel Merkezimize davet ediyoruz" ifadelerine yer verildiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: 'Hayırlı olsun'

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

TGRT Haber'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, "Bu karar Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul İl Kongresi de iptal edildi

Öte yandan mutlak butlan kararıyla birlikte CHP'nin 2023 yılında yapılan İstanbul İl Kongresi de iptal edildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların da mutlak butlan kararıyla aynı gerekçeyle iptal etti.

İlk tepkiler gelmeye başladı

Mutlak butlan kararının ardından CHP'li isimlerden de ilk tepkiler gelmeye başladı.

Zeybek: Genel merkezimize sahip çıkmaya gidiyoruz

ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, ""Türkiye'de yargı eliyle yerel yönetimler üzerine uygulanan siyasal baskıların, şimdi yargı eliyle Türkiye'nin birinci partisi, son seçimlerde yüzde 38 oyla açık ara Türkiye'de milletimizin tercihiyle birinci parti olmuş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü kesmek için alınmış bir karar olarak görüyoruz. Artık siyasetin her alanına yargı eliyle müdahale edilerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu haklı iktidara yürüyüşü engellenmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

"Biz ayaktayız, örgüt ayakta, irade ayakta, milletimiz ayakta. Bunların da üstesinden geleceğiz" diyen Zeybek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreceksiniz, sonunda hakimiyetin milletin olduğu ortaya çıkacak. Hakimiyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, kayıtsız şartsız milletindir. Millet iradesinin üzerinde başka bir irade tanımıyoruz. Talimatla karar veren mahkemelerin aldığı bütün kararlar bizim açımızdan yok hükmündedir. Milletin vermediği yetkiyi AKP'nin ve sarayın mermer tozlarında, döşemelerinde arayanlar da gün gelecek bu millet tarafından hak ettikleri biçimde, hak ettikleri değerde cezalandırılacaklardır. Şimdi biz hepimiz Ankara'ya gidiyoruz. Genel merkezimize, milletin bize emanet ettiği, örgütün emanet ettiği genel merkezimize sahip çıkmaya gidiyoruz."

Bulut: CHP’nin sahibi kapalı kapılar ardındaki kirli hesaplar ya da bürokratik oyunlar değildir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı, Kurultay’da delegenin hür ve bağımsız iradesiyle seçilir. Bunu hiçbir güç, hiçbir makam, hiçbir müdahale değiştiremez. Adliye koridorlarında, masa başı senaryolarla delegenin iradesine yön verme cüretine kalkışanlar, yalnızca hukuku değil CHP’nin 100 yıllık demokrasi geleneğini de açıkça yok saymaktadır. CHP’nin sahibi saraylar, kapalı kapılar ardındaki kirli hesaplar ya da bürokratik oyunlar değildir. CHP’nin sahibi örgüttür, delegedir, halktır. Kurultay iradesi neyse meşruiyet odur. Onun üstünde hiçbir makam, hiçbir güç yoktur ve olamaz. Bu parti dün de iradesine zincir vurulmasına izin vermedi, bugün de vermeyecektir. CHP’nin mayasında teslimiyet değil; bağımsızlık, demokrasi ve millet iradesi vardır. Bu hukuksuz ve yok hükmündeki kararı tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel’dir ve bu gerçek tartışmaya kapalıdır."

Kaya: Saray yardakçılarının Cumhuriyet Halk Partisi’nde işi yoktur

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Kaya, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’dir. Saray yardakçılarının Cumhuriyet Halk Partisi’nde işi yoktur" ifadesini kullandı.

Bu noktaya nasıl gelindi?

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali için dava açılmıştı.

Eski AKP'li Lütfü Savaş ve bazı CHP’li delegelerin girişimiyle açılan davanın temelinde kurultayda, parayla delege oylarının değiştirildiği iddiası yer alıyordu. Davacılar daha önce Kılıçdaroğlu yönetiminin tedbiren göreve iadesini (mutlak butlan) istemiş, mahkeme, talebi kabul etmemişti.

Kurultay davası son olarak 1 Temmuz’a ertelenmişti. Fakat bu hafta iktidara yakın gazeteciler, 22 Mayıs’ı işaret edip mutlak butlan kararının çıkacağını yazdı.

Son dönemde AKP, Özgür Özel’in en yakın kadrolarını ve özellikle Veli Ağbaba’ya yakın isimleri hedef alan yeni bir operasyon dalgası başlatmıştı. CHP'li Belediye Başkanları Özkan Yalım ve Muhittin Böcek’in, kurultay sürecinde Özgür Özel’e para ilettiklerine dair yandaş basında yer alan "itiraflar" ve yazışmalar, iktidarın elini güçlendiren deliller olarak dosyaya girdi.

Kılıçdaroğlu uzun süredir devam eden sessizliğini dün bozdu, yaptığı videolu açıklamasında CHP için "Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez" dedi.

Ayrıca Özgür Özel’in 5 Mayıs’taki “Bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin” açıklamasına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Partimin çıkarlarını kendi ikbalim için müzakere etmem” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun çıkışından tam bir gün sonra mahkeme “mutlak butlan” kararını ilan etti.

Mahkeme diğer kurultayları da geçersiz saydı

Özgür Özel yönetiminin, partiye kayyım atanması riskine karşı geliştirdiği temel strateji, yeni kurultaylar toplayarak delege iradesini tazelemek ve hukuki tartışmaları boşa düşürmek üzerine kuruluydu.

Bu kapsamda önce Nisan 2025’te “21. Olağanüstü Kurultay” düzenlendi. Kurultay delegelerinin ezici çoğunluğunun imzasını toplandı.

Eğer ilk kurultay mahkemece yok sayılırsa, delegelerin kendi iradesiyle imza vererek topladığı ve Özgür Özel’i yeniden genel başkan seçtiği bu kurultay yasal bir güvence olacaktı.

Ardından Kasım 2025’te 39. Olağan Kurultay’a gidildi. Bunun için CHP yönetimi tüm il ve ilçe kongrelerini tamamladı, tamamen yeni delegelerle yoluna devam etti. Arada bir defa da Tüzük Kurultayı yapıldı.

Ancak bu kurultaylar silsilesi bugünkü kararla hukuken geçersiz kılındı.

Aslında ilk derece mahkemesi "Yeni kurultay yapıldı, eski kurultayı iptal etmenin hukuki yararı kalmadı" demişti.

Fakat Ankara Bölge Adliye Mahkemesi bugünkü kararıyla “mutlak butlanla yani hukuken hiç var olmamış bir kurultayda seçilen bir yönetim, partiyi hukuken geçerli bir ‘olağanüstü kurultaya’ götürme yetkisine sahip olamaz” dedi.