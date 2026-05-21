Akın Gürlek'ten 'CHP'ye kayyım' açıklaması: 'Vatandaşlarımızın demokrasiye güvenini pekiştirdi'

CHP'nin 38. Kurultayı'nı "şaibeli" ilan eden mahkeme kararı, 3 yıldır görev yapan Özgür Özel yönetimini yerine Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini kayyım olarak atadı.

Yargının kararına iktidar cephesinde ilk yorum Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.

Basın açıklaması düzenleyen Gürlek, yerel yönetimlerde çoğunluğu, Meclis'teyse en yüksek ikinci sandalye sayısını elinde tutan partinin yönetimini tek başına değiştiren mahkeme kararının "Demokrasiye güveni pekiştirdiğini" savundu.

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin, iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımları ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "seçim yarışındaki eşitlik ilkesinin" zedelendiğini öne sürerek sözlerine şöyle devam etti:

"Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Burada altını çizmek isterim ki yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir."

Mevcut CHP yönetiminin görevde kalmasının "demokrasiyi zedelediğini" iddia eden Gürlek, "Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasi olan güvenini pekiştiren demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır" dedi.

Hukuki sürecin devam ettiğini ve mevcut karara karşı üst mahkemeye başvuru yolunun açık olduğunu hatırlatan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.