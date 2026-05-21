'Mutlak butlan' açıklaması tepki çekmişti: CHP'li Hasan Öztürkmen için 'ihraç' talebi

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı (MYK) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında acil olarak toplandı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemi hakkında partisinin Genel Merkezi'nde açıklamalar yaptı. Zeynel Emre, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in kesin ihraç talebiyle disipline sevkinin Parti Meclisi toplantısında karara bağlanacağını açıkladı.

Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "mutlak butlan" davasına ilişkin, "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil. Yargının konusudur; yargı ne karar verirse. Biz devleti kuran bir parti olarak, devletin gücünü teşkil eden 3 ana erkten biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum" demişti.

Öztürkmen, Kılıçdaroğlu'nun videosunu sosyal medyada paylaşan milletvekillerinden biriydi.