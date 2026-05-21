Kılıçdaroğlu'nun çıkışı CHP'yi hareketlendirdi: Özel ve il başkanları tepki gösterdi, MYK 'acil' toplandı

CHP Kurultayı’na yönelik davada “mutlak butlan” kararı olasılığına ilişkin tartışmalar gündemdeyken Kemal Kılıçdaroğlu uzun süren suskunluğunu bozarak bir video mesaj paylaştı.

CHP yönetimine ilişkin son dönemde gündeme gelen rüşvet iddialarına dair konuşan Kılıçdaroğlu, "(CHP) Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun çıkışına yanıt gecikmedi. Gazete Pencere’ye konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

Ben Kemal Bey ile devir teslim yaptığımız andan şu ana kadar ona karşı nezaketimi, saygımı hiç yitirmedim. Yitirmeye de niyetim yok. Zaman zaman eleştirilerde de bulundu. Önceki genel başkanların eleştiri hakkı vardır. Ama onların hukuku bana emanet. Benim onlara eleştirme hakkım yok. Kemal Bey'in hukuku bana emanettir. Ama partinin hukuku da bana emanet.

'Kılıçdaroğlu'ndan 'ne butlanı' demesini beklerdim'

Kılıçdaroğlu'ndan net bir duruş beklediğini belirten Özel, "‘Ne butlanı’ demesini, ‘Partide genel başkanın nasıl seçileceği belli’ demesini beklerim. Net bir duruş olur" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun “Benden açıklama bekleyenler, beklemesinler” sözü üzerine ise Özel, "Ben ‘CHP’nin mevcut yönetime karşı bir açıklama yapmamı beklemesinler’ şeklinde olmasını ümit ederim. Orada bir açıklık yok. Orada her iki türden anlaşılmaya müsait bir ifade var. Bu şekilde ifade edilmesini beklerim" değerlendirmesinde bulundu.

81 il başkanından ortak bildiri

Tartışmalar sürerken CHP'nin 81 il başkanı ortak bir yazılı açıklama yayımlayarak Özel yönetimine destek verdi.

İl başkanları açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş 81 il başkanı olarak, partimizin kurumsal kimliğine, seçilmiş organlarına, hukukuna ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde sürdürülen adalet ve demokrasi mücadelesine, sonuna kadar en güçlü biçimde sahip çıktığımızı bir kez daha ilan ediyoruz" sözlerine yer verdi.

Açıklamada, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğu vurgulanarak, "Partimiz, 19 Mart Darbecileri ile kurultayımızın hür iradesine aykırı olarak 'butlan' arzusu taşıyanların oluşturduğu yeni ittifakın saldırıları altındadır" denildi. İl başkanları ayrıca, "Örgütümüzün, delegelerimizin ve milletimizin vermediği hiçbir yetki, iktidar güdümündeki mahkemelerden ve bizatihi Adalet ve Kalkınma Partisi’nden umulamaz ve kullanılamaz" diyerek yargı müdahalesi arayışlarına tepki gösterdi.

MYK öne çekildi: Gündem Kılıçdaroğlu

Yaşanan bu gelişmeler üzerine, normal şartlarda önümüzdeki pazartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı öne çekildi.

HalkTV'nin haberine göre, Özgür Özel başkanlığında "acil" koduyla toplanan kurulun öncelikli gündem maddesinin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün paylaştığı videodaki "arınma" çağrısı ve bu çağrının parti içi yansımaları olduğu bildirildi.

Dilek İmamoğlu: İçim el vermedi

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da Silivri'de açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun mesajıyla ilgili soruya Dilek İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu’nun videosunu izleyemedim, içim el vermedi" yanıtını verdi.

'Yargı ne karar verirse saygı duyulmalı'

Parti içerisinde Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden de açıklamalar geldi.

CHP Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "mutlak butlan" davasına ilişkin, "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil. Yargının konusudur; yargı ne karar verirse. Biz devleti kuran bir parti olarak, devletin gücünü teşkil eden 3 ana erkten biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Öztürkmen, Kılıçdaroğlu'nun videosunu sosyal medyada paylaşan milletvekillerinden biri olduğunu da ekledi.

CHP İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1994 yerel seçimlerindeki bölünmeyi hatırlatarak uyarılarda bulundu.

Salıcı, "Büyük mücadeleler, herkesin aynı düşünmesiyle değil, ortak hedefte buluşabilmesiyle kazanılır. Ancak üzülerek görüyorum ki içine sürüklendiğimiz tartışma bölünmeye zemin hazırlamaktadır" dedi. Genel Merkez yönetimini de eleştiren Salıcı, şu ifadelere yer verdi:

Genel Merkezimizin stratejik hataları ve ağır savrulmaları karşısında üç düşünüp bir konuşmamız yanlışları onayladığımız ya da kör olduğumuz anlamına gelmemektedir. Makamının ağırlığını kaldıramayan, siyasi ve ahlaki zafiyetleri olan insanlar her siyasi partide karşınıza çıkabilir. Önemli olan bölünmeden, bu unsurlarla aranıza mesafe koyarak yolumuza devam etmemizdir.

'Bölünme tuzakları boşa çıkarılmalı'

Kılıçaroğlu'nun "arınma" çıkışına yönelik eleştirilere tepki gösteren CHP İstanbul milletvekili Engin Altay ise "Bazı belediye başkanları ve parti mensupları hakkında ortaya atılan iddialar, özel hayat tartışmalar ve parasal zaaflara ilişkin kamuoyunda oluşan rahatsızlık da görmezden gelinmemelidir" dedi.

CHP'ye yönelik hedeflerden birinin "bölünme" olduğunu kaydeden Altay, "Böyle bir dönemde CHP’nin kendi içinde yeni ayrışmalar üretmesi değil; ortak aklı, dayanışmayı ve topluma umut verecek bir siyasal dili büyütmesi gerekmektedir. Bütün CHP’lilerin partimizin bölünmesine yönelik kurulan tuzakları ve hayalleri boşa çıkartmak en tarihi sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.