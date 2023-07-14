Murat Yetkin: Fethullahçılara sağlanan kolaylıklar bugün Menzilcilere sağlanıyor

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Menzil lideri Abdülbaki Erol’un cenaze töreni için 250 bin kişinin Adıyaman’a gittiğine dikkat çekerek, "AK Parti yönetimin dün Fethullahçılara gösterdiği kolaylıkları şimdi Menzilcilere gösterdiği görülüyor. Bunun ağır bir maliyeti olabilir" yorumunu yaptı.

Yetkin, bugünkü "Dün Fethullah cemaati, bugün Menzil cemaati, yarın hangisi?" başlıklı yazısında, Erol'un cenaze törenine iktidardan isimlerin de gittiğini hatırlattı.

"Menzil Cemaati'nin 15 Temmuz sonrasında bürokrasi ve yargıda uzun zamandır beklediği fırsatı, Fethullahçıların tasfiyesiyle yakalamış göründüğünü" belirten Yetkin, şunları kaydetti:

"Erdoğan’ın kullanabildiği dini cemaati ya da iş grubunu, ya da siyasi partiyi gittiği yere kadar kullanma yönteminde -bedeli 15 Temmuz gibi ne kadar ağır olursa olsun- bir değişiklik beklemiyorum.

Ancak AK Parti yönetimin dün Fethullahçılara gösterdiği kolaylıkları şimdi Menzilcilere gösterdiği görülüyor. Bunun ağır bir maliyeti olabilir."