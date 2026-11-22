Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) kapanış oturumunda müzakereler sürerken Gana, İklim Değişikliği Konusundaki Afrika Müzakereciler Grubu (AGN) Başkanı sıfatıyla bir konuşma yaptı.

Gana Çevre Bakanı Dr. Zanetor Agyeman-Rawlings’in konuşması Murat Kurum tarafından kesildi.

Ganalı baş müzakereci Nana Dr. Antwi-Boasiako Amoah duruma tepki göstererek usul kurallarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Delegeler alkışlarla Ganalı bakanın sözünün kesilmesine tepki gösterdi.

'Gana Devletinden, kıymetli bakanımızdan affımızı, özrümüzü kendilerine sunuyoruz'

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha sonra bir açıklama yaparak Gana devletinden ve Ganalı bakandan özür diledi.

Toplantı sırasında Gana temsilcisiyle yaşanan tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum "Gana bizim dost ve kardeş ülkemiz. Gana'nın, hele hele bir hanımefendinin sözünü kesmek gibi bir düşüncemiz asla olamaz” dedi.

Yaşanan tartışmada amacının toplantı salonundaki düzeni sağlamak olduğunu, Gana temsilcisine yönelik olumsuz bir tavır içinde bulunmadığını savunan Kurum şunları söyledi:

"Ben buradan da kıymetli Bakanımızdan bunu yanlış anlamamasını umduğumu, beklediğimi; böyle bir tavrın asla Gana'ya, Gana Hükümetine, kıymetli bakanımıza olmadığını, genel salondaki sükûneti sağlamak ve o kararı açıklamaya müteakip vereceğimi kendisine de ifade ettim. Tekrar Gana Devletinden, kıymetli bakanımızdan da yanlış anlamadan dolayı affımızı, özrümüzü kendilerine sunuyoruz."

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