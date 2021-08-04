Muğla ve Antalya'da çok sayıda bölgede yangın devam ediyor

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yangına müdahaleye bölgede yaşayan köylüler destek veriyor. Boşaltılan Senir Mahallesi'nde yangınlar devam ediyor. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Manavgat ilçesine bağlı Kızıldağ Mahallesi'nde de tahliyelerin başladığını duyurdu. İbradı ilçesinde yaklaşık 1500 yılkı atının serbestçe dolaştığı Eynif Ovası'nda da yangın çıktı.

Muğla'da ise birkaç noktada yangınlar sürüyor. Alevler Orhaniye Mahallesi'ni tehdit ediyor. Bölgede antik kent de bulunuyor. Bölgenin yaklaşık bir kilometre ilerisindeki Selimiye yolu Delikkoy mevkiinde de yangın çıktı. Turgut Köyü'nde, Menteşe'de ve Turunç, Kumlubük bölgesinde de yangınlar sürüyor.

Milas'ta Kemerköy Termik Santrali'nin de bulunduğu Türkevleri Mahallesi'nde ise köyü boşaltıldı. Santralin personeli de tahliye edilmişti. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "O an" yazdığı paylaşımıyla alevlerin Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaştığını duyurdu.

GÜNCELLEME: 22.05

Alevler Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Yurttaşlar bölgeyi terk ediyor.

GÜNCELLEME: 21.05

Alevler Termik Santrale yaklaştı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının termik santrale ulaştığını açıkladı. Tokat sosyal medyadan, "Alevler Termik Santrale girdi... Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor..." diye yazdı.

Alevler Termik Santrale girdi... Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor... pic.twitter.com/pWBn4bmQPh — Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 4, 2021

GÜNCELLEME: 20.40

Pınar Mahallesi'nde yangına müdahale edilemiyor: Bölge tahliye edildi

Muğla'da Köyceğiz ilçesinin Pınar Mahallesi tahliye edildi.

Konuya ilişkin bölgedeki muhabirimiz yangına müdahale edilemediğini, bölgede yaşayanlar için güvenlik alınmasının ardından tahliyelerin başladığını belirtti.

GÜNCELLEME: 19.20

Muğla Menteşe'deki Kavaklıdere yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor.