Milas Belediye Başkanı: Yangın Türkevleri'nde, köyü boşaltın

Muğla'nın Milas ilçesinin Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçede süren orman yangınının Türkevleri Mahallesi'ne ulaştığını duyurdu.

Videolu paylaşım yapan Tokat, yangının mahalledeki fabrikanın çevresini sardığını ve yangına müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Bunun ardından başka bir video paylaşan Tokat, yangının termik santrale yaklaştığını belirterek, Türkevleri'nin tamamen boşaltılması çağrısı yaptı.

Alevlerin yaklaştığı Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi.

Yalvarıyoruz, uyarıyoruz… Günlerdir söyledik. İşte yangın fabrikanın çevresini sardı. Derhal müdehale!!!!#milasyaniyor pic.twitter.com/bvPOsQjsNC — Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 4, 2021

Yangın Türkevleri’nde, Termik Santralin dibinde. Lütfen köyü boşaltın. Tek bir kişinin burnu kanamasın! #Milas pic.twitter.com/Okmevlqz3a — Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 4, 2021

'Fesleğen de yanıyor'

Bir paylaşım daha yapan Tokat, Fesleğen mahallesinden de yangın görüntülerinin geldiğini aktardı.