Milas Belediye Başkanı: Yangın Türkevleri'nde, köyü boşaltın

Milas Belediye Başkanı Tokat, yangının Türkevleri Mahallesi'ne ulaştığını belirterek, köyü boşaltma çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

Muğla'nın Milas ilçesinin Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçede süren orman yangınının Türkevleri Mahallesi'ne ulaştığını duyurdu.

Videolu paylaşım yapan Tokat, yangının mahalledeki fabrikanın çevresini sardığını ve yangına müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Bunun ardından başka bir video paylaşan Tokat, yangının termik santrale yaklaştığını belirterek, Türkevleri'nin tamamen boşaltılması çağrısı yaptı.

Alevlerin yaklaştığı Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi.

'Fesleğen de yanıyor' 

Bir paylaşım daha yapan Tokat, Fesleğen mahallesinden de yangın görüntülerinin geldiğini aktardı.

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