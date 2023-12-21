MSB'den yeni 'Tuzla Piyade Okulu' açıklaması: TSK'den ayırma cezası vermedik

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) bugün bir basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda gelen Tuzla Piyade Okulu sorusu üzerine konuyla ilgili bir açıklama daha yapıldı.

MSB dün yaptığı açıklamada söz konusu personel hakkında "geçici görevden uzaklaştırma kararı" alındığı ifade edilmişti.

'Görevden uzaklaştırıldı, YDK'ye sevk edildi'

Anadolu Ajansı'nın toplantı haberinde "bakanlık kaynakları"na dayandırdığı yeni açıklamada olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığı, 16 Aralık'ta da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından da açıklama yapıldığı hatırlatılarak şöyle denildi:

"Bahse konu olayda, milli anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda ilgili mevzuat çerçevesinde günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmamak, Atatürk'ün aziz hatırasına saygısızlık içeren söz ve davranışlar, diğer personeli hedef göstermek suretiyle kişileri suç işlemeye teşvik etmek, ağır hakaret ve tehdit gibi hususlar tespit edilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında, inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla olaylara sebebiyet veren personel, TSK Disiplin Kanununun 29. Maddesi gereği geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ve Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmiştir. Ayrıca, söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir."

'Ayırma cezası verilmiş personel yok'

Olaya ilişkin idari soruşturma tamamlandığı, adli ve disiplin sürecinin devam ettiği belirtilirken, henüz Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ayırma cezası verilmiş personel bulunmadığı da ifade edildi.

Tarikat yapılanmalarına ilişkinse "Türk Silahlı Kuvvetleri tüm faaliyetlerini Anayasa ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Anayasa ve mevzuata aykırı eylem tespit edilirse tavizsiz ve anında işlem yapılmaktadır" denildi.

Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım töreninde Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerin daha önce cemaat yapılanması içinde oldukları gerekçesiyle şikayet edildiği ancak herhangi bir işlem yapılmadığı ortaya çıkmıştı. Önceki gün de yine Tuzla Piyade Okulu'nda tarikat toplantısına çağrılan bir öğrencinin ses kaydı gündeme gelmişti.