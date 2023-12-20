MSB'den Tuzla Piyade Okulu'yla ilgili 'kurcalamayın' açıklaması

Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım töreninde Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerin daha önce cemaat yapılanması içinde oldukları gerekçesiyle şikayet edildiği ancak herhangi bir işlem yapılmadığı ortaya çıkmıştı. Dün de yine Tuzla Piyade Okulu'nda tarikat toplantısına çağrılan bir öğrencinin ses kaydı çıktı.

Gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi internet sitesinde "Tuzla Piyade Okul Komutanlığında Yaşanan Olayla İlgili Açıklama" başlıklı bir duyuru yayınlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 13. maddesinin hatırlatıldığı açıklamada, "Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" denildi.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilirken söz konusu personel hakkında "geçici görevden uzaklaştırma kararı" alındığı ifade edildi.

Öğrencinin tarikat toplantısına çağrılması ve tarikatlarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek Disiplin Kurulu süreci ve adli soruşturma tamamlanıncaya kadar bu konuyu farklı noktalara çekmek, eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa, kamuoyunda olumsuz algı yaratarak Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verme amacı taşımaktadır."