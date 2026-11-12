MSB’den Somali’ye 15 bin asker iddialarına yalanlama

Somali basınına yansıyan haberlerde, ülkedeki Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler misyonlarının çekilme süreciyle köşeye sıkışan Mogadişu yönetiminin müttefiklerinden 20 bin asker talep ettiği, Türkiye’nin bu kapsamda ülkeye 15 binden fazla asker konuşlandırmayı kabul ettiği iddia edilmişti.

Dün soL’dan Yalçın Cuğ, iddianın ayrıntılarına yer verdiği haberinde Somali'ye gönderilecek gücün yalnızca TSK personelinden oluşmayacağı, emperyalizmle işbirliğiyle Suriye’de Esad yönetimini devirdikten sonra “işsiz kalan” cihatçı çetelerin de bu 15 bin kişilik kuvvetin içinde yer alacağının öne sürüldüğüne işaret etmişti.

Milli Savunma Bakanlığı bugün bir açıklama yaparak Türkiye’nin Somali’nin talebi üzerine bu ülkeye 15 bin asker göndereceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bakanlık Suriye'den cihatçı çetelerin Somali'ye gönderileceği iddiasına değinmedi.

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız, askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda, Somali'nin talebi üzerine Türkiye tarafından Somali'ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”

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