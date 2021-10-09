Motosikletli kuryelerden eylem: Hız puanlaması kaldırılsın

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği tarafından, trafik kazalarında motosikletli kuryelerin ölümlerindeki artış ve kuryelerin yaşadıkları zorluklara ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamada hız puanlamasının kaldırılması talep edildi.

DHA'nın haberine göre, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelen kuryeler açıklamalarında pandemi dönemiyle birlikte iş yüklerinin arttığını söyledi. Arkadaşları adına konuşan İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris "Pandemiyle beraber zorluk arttı. Sizin ekmeğinizi suyunuzu çorabınıza kadar her şeyi getiren bizleriz. Biz robot değiliz. Bizim de ailemiz var" dedi.

'Hız puanlamasını kaldırsınlar'

Trafikteki sürücülere de motokuryelere dikkat etmeleri için uyarıda bulunan Tomris, "İşverenler tarafından da bize değer gösterilmiyor. İşverenler bize 'çalışmazsanız bir sürü kurye var' diyor. Artık hız puanlamasını kaldırsınlar. Kural ihlallerini bizler yapmak istemiyoruz ama buna mecbur bırakılıyoruz" diye konuştu.

En büyük problem zamanla yarış

Avukat Armağan Gültekin ise "Motokuryelere destek vermek için yanlarında olduğumuzu kamuoyuna duyurmak isterim. 3 Ekim tarihinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden motokurye için 'bunun haber değeri yok' söylemini kesinlikle kabul etmiyoruz. Herkes şunu bilmeli hiçbir paketin insan hayatından daha fazla değeri yoktur. Hiç kimse başka bir insanın canını kasteden zaman kısıtlamasıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Yaşanan problemlerin başında 30 dakika içerisinde yetiştirilmesi gereken yemek siparişi ya da site asansörüne alınmamaları geliyor. Pandemi döneminde sürekli çalışan arkadaşlarımıza destek verilmesi gerekiyor. Motokuryelerin zaman zaman kurallara uymamasının tek nedeni işlerini kaybetmemelidir" dedi.