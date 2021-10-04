Motokurye sipariş yetiştirirken yaşamını yitirdi: 'Haber değeri yok ki'

İstanbul Sarıyer Demirciköy Yolu, Sazlıdere Sokak'ta cumartesi günü meydana gelen kazada bir pizza firmasında kurye olarak çalışan Ferdi S. motosiklet ile aldığı siparişi teslim etmeye giderken şiddetli yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

DHA'nın haberine göre, virajı alamayan kurye karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola fırlayan kurye ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları kuryeyi yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferdi S. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

'İstanbul'un her yerinde binlerce motor kazası oluyor'

Kazayı haber alarak olay yerine gelen otomobil sürücüsünün bir yakını, görüntü almaya çalışan basın mensubuna tepki göstererek, "Bunun bir haber değeri yok ki, motor kazası, ne haber değeri var onu anlamadım. İstanbul'un her yerinde şu an binlerce motor kazası oluyor, bunun neden haber değeri var anlamadım" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.