Üniversite öğrencisi moto kurye yaşamını yitirdi

İzmir'in Bornova ilçesinde, ailesine yardım etmek için moto kuryelik yapan üniversite öğrencisi Abdullah Barış Çay (20), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak yola savruldu. Çay, olay yerinde yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre kaza saat 01.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 364 Sokak’ta meydana geldi. Bir çiğköftecide moto kuryelik yaptığı öğrenilen Abdullah Barış Çay, sipariş götürmek için kullandığı motosikletiyle yola çıktı.

Çay, motosiklet ile seyir halinde olduğu sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Çay, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde, Çay’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi.

Çay’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) okuduğu öğrenilen Abdullah Barış Çay’ın, ailesine destek olmak için moto kuryelik yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.