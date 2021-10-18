Moskova: Ukrayna'nın NATO'ya katılması durumunda aktif önlemler alacağız

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya katılımın, Moskova için “kırmızı çizgiyi” aşacak bir “en kötü durum senaryosu” olduğunu ve Kiev'in askeri bloğa üye olması halinde Rusya'nın, "ulusal güvenliğini korumak için aktif önlemler almak zorunda" kalacağını söyledi.

Fransa menşeli France 5'e konuşan Peskov, Moskova'nın ABD liderliğindeki bloğun tehtidi altında olduğunu ve kendilerinin "müreffeh bir Avrupa'nın parçası olmak istediklerini" söyledi.

Peskov, "Vladimir Putin: Oyunun Ustası" adlı programda “Ukrayna'nın NATO'ya katılımı en kötü senaryo olur” derken Rus birliklerinin ülkenin Ukrayna sınırına yakın hareketinin Batı için bir tehdit olduğu yönündeki iddialara ilişkin şöyle konuştu:

"Rus birlikleri o bölgeye taşınmadan önce Rusya sınırı yakınlarında büyük NATO tatbikatları yapılıyordu. Herkes her zaman Rus birliklerinin yoğunluğundan bahsediyor ama kimse NATO birliklerinin yoğunluğundan bahsetmiyor.”

Peskov: AB kendi ordusunu kurmalı

Peskov, Rusya'nın "bölünmüş bir Avrupa" isteyip istemediğine ilişkin iddialara dair Avrupa Birliği'nin ABD liderliğindeki bloğun dışında kendi bağımsız ordusuna ve savunma sistemine sahip olması çağrısında bulundu.

Peskov, "ABD'nin Avrupa'da kalıp bu 'korkunç Ruslara' karşı Avrupalıları savunmaya devam edip etmeyecekleri belli değil" dedi.