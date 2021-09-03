Almanya: Krizlerin üstesinden gelmek için AB'nin askeri koalisyonlara izin vermesi lazım

Almanya Perşembe günü Avrupa Birliği'ne, Afganistan'dan kaotik tahliyeden sonra blok içindeki istekli koalisyonların bir krizde askeri gücü hızla konuşlandırmalarını sağlama çağrısında bulundu.

Slovenya'da düzenlenen AB Savunma Bakanları toplantıının gündeminde "Avrupa Ordusu" tartışması merkeze oturdu.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Slovenya'da "AB'de istekli koalisyonlar herkesin ortak kararından sonra harekete geçebilir" diyerek, kilit sorunun AB'nin yeni bir askeri birlik kurup kurmayacağı olmadığını ve tartışmanın burada bitmemesi gerektiğini söyledi.

Almanya'nın Savunma Bakanı, “AB üyesi tüm ülkelerin askeri kabiliyeti olduğunu" ifade ederek "Avrupa güvenlik ve savunma polisinin geleceği için kilit soru, askeri kabiliyetimizi birlikte nasıl kullanacağımızdır." dedi.

ABD liderliğindeki işgal kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardındna AB içerisinde "AB Ordusu" gündemi tekrar canlandı.

AB dış politika sorumlusu Josep Borrell Slovenya'da yaptığı açıklamada, "Bazen tarihi harekete geçiren, bir atılım yaratan olaylar oluyor ve bence Afganistan bu vakalardan biri" dedi ve Ekim veya Kasım'da bir plan yapmayı umduğunu da sözlerine ekledi.

Borrell, bloğu ABD'ye bağımlılığı azaltmak için hızla konuşlandırılabilir 5.000 askerden oluşan bir "ilk giriş gücü" oluşturmaya çağırdı. Borrell, Afganistan'daki işgalin başarısızlığı ve çekilme sırasındaki kaosa işaret ederek "Bu, Avrupalılar için uyanmaları ve kendi sorumluluklarını üstlenmeleri için bir uyarıdır" dedi.

Slovenya Savunma Bakanı Matej Tonin, hızlı bir tepki kuvvetinin 5.000 ila 20.000 askerden oluşabileceğini, ancak konuşlandırmanın AB'nin 27 ülkesinin oybirliğiyle alacağı bir karara bağlı olmaması gerektiğini ifade etti.

AB'nin "hızlı bir tepki kuvveti" yaratma çabaları, finansman konusundaki anlaşmazlıklar ve konuşlanma konusundaki isteksizlik nedeniyle hiç kullanılmamış olan 1.500 askerden oluşan bir savaş grubu sisteminin 2007'de oluşturulmasına rağmen, on yıldan fazla bir süredir gelişme kaydedemedi.