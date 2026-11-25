Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Giza kentinde petrol ürünleri taşıyan bir tankerin devrilmesi sonucu çıkan yangında en az 30 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Giza’daki ana çevre yolunda meydana gelen olayda yakıt taşıyan tankerin devrilerek alev aldığı bildirildi.

Yangın, Giza'daki İmbaba ilçesinin Varrak mahallesinde bulunan bir tünelin üzerinde çıktı. Söz konusu çevre yolu Kahire, Giza ve Kalyubiye illerini birbirine bağlayarak Büyük Kahire bölgesindeki ana otoyolları birleştiriyor.

27 araç yandı

Yerel medya, bir kamyonun yoldan çıkarak orta refüje çarptığını ve devrildiği sırada patlamaya yol açtığını bildirdi. Yerel basına göre yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mısır Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu ve hayatını kaybedenlerin cenazelerinden DNA örnekleri alınması talimatını verdi. Savcılık ayrıca olayda 27 aracın yandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı olay yerine 39 ambulans sevk edildiğini ve yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

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