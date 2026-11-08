Mısır'da tren kazası: 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandı

Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde meydana gelen tren kazasında 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kahire-Asvan demiryolu hattında meydana gelen kazanın ardından ölü ve yaralıların hastanelere nakli için 72 ambulansın görevlendirildiği aktarıldı. Açıklamada, hastanelerdeki tedavileri tamamlanan 45 yaralının taburcu edildiği belirtildi.

Öte yandan Mısır Ulusal Demiryollarından yapılan açıklamada, Giza'dan Feyyum kentine giden 134 numaralı trenin, Kahire'den Asvan'a giden 2010 numaralı yolcu treninin arka vagonuna çarptığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlerde ise olay yerine sevk edilen vinçler ve ağır iş makineleriyle bakım ve mühendislik ekiplerinin, raydan çıkan vagonları kaldırarak yeniden raylara yerleştirmek için çalışma başlattığı ifade edildi.

Kaza nedeniyle Kahire-Asvan demiryolu hattında tren seferleri her iki yönde geçici olarak durduruldu.

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