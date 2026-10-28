İspanya'da hızlı tren faciası: En az 46 ölü, çok sayıda yaralı

İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan iki yolcu trenini çarpıştı. Resmi açıklamaya göre kazada en az 46 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

El País’in haberine göre hükümet kaynakları, kazanın İspanya'da 46 kişinin hayatını kaybettiği Ocak ayındaki Adamuz tren kazasından daha vahim olabileceğini dile getirdi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, sabah yerel saatle 08:54'te (TSİ 10:54) Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkiinde iki hızlı tren çarpıştı.

Olaya ilişkin 112 acil servis kaynaklarına göre, çarpışmada iki vagon yamaçtan yuvarlandı.

Kazaya, Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait hızlı trenin çarpışmasının neden olduğu ifade edildi.

Başbakan Sanchez'den açıklama

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kazadan derin üzüntü duyduğunu açıkladı.

Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, "Toledo'daki ciddi tren kazasından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Ulaştırma Bakanı, Kastilya ve Leon Özerk Hükümet Başkanı ile sürekli iletişim halindeyim. Acil servisler, ilgili tüm yetkililerle koordinasyon halinde, kazadan etkilenenlere yardım etmek ve güvenliklerini sağlamak için sahada çalışıyor. Düşüncelerim, dayanışmam ve desteğim tüm mağdurlar ve aileleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.

Kazadan dolayı bu sabahki programını iptal eden Sanchez'in olay yerine gideceği aktarıldı.

Sinyalizasyon sistemi arızası sırasından insan hatası iddiası

Diğer yandan İspanyol basınında hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, "Ana sinyalizasyon sisteminin arızalanması sırasında bir teknik operatörün yaptığı insan hatasının kazanın muhtemel nedeni olduğu" iddia edildi.

Kaza öncesinde otomatik güvenlik sistemi arızalandığından trenlerin durduğu, hizmetin insan kontrolü altında yeniden başlatıldığı ve kazanın da bu sırada olduğu bilgisi paylaşıldı.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.