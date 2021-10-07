Mimar Sinan KYK yurdundaki kötü koşullara öğrencilerden tepki

Maltepe'de bulunan Mimar Sinan Erkek KYK yurdunda kalan öğrenciler, saat 20.30’da kapasitesi dört kişilik olarak tasarlanmış olan yurt odalarının beş kişiye çıkartılacağı haberini aldı.

Bunun üzerine yurtta kalan öğrenciler tepki olarak toplanmaya başladı.

Öğrenciler sloganlar eşliğinde odalarından çıkarak biraraya geldi ve yürüyüşe geçti. Pandemi koşullarında odalarda kalan kişi sayısının arttırılmasına isyan eden öğrenciler, "İnsanca barınmak ve yaşamak istiyoruz!" sloganları attı.

Öğrenciler, yurt odalarının kapasiteleri insaca yaşamaya elverişli hale gelene kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.