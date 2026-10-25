Miçotakis Riyad'da: Yunanistan Suudi Arabistan’ın Patriot bataryası talebini kabul etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suudi krallığının Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede Suudi Arabistan'da konuşlandırılmış olan Yunan Patriot füze bataryasının ülkede kalmaya devam etmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Kathimerini’nin aktardığına göre Miçotakis, Pazar günü Riyad'da gerçekleşen görüşmede Yunanistan'ın Suudilerin bu talebine olumlu yanıt verdiğini bin Selman'a iletti.

Suudi Arabistan Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'da konuşlu olan Yunan Patriot bataryasını, saldırılarına devam ettiği Yemen’den yöneltilen misillemeleri engellemekte kullanıyor.

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Miçotakis, Yemen’de başkent Sana’daki hükümeti elinde bulunduran Ensarullah hareketinin Suudi Arabistan'a yönelik misillemelerini kınadı. Yunanistan Başbakanı, ülkesinin 2021'den bu yana Patriot bataryasını konuşlandırarak Suudi krallığının hava savunmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Görüşmede ikili ilişkilerin stratejik niteliğini teyit eden Miçotakis ve Muhammed bin Selman’ın özellikle savunma, enerji ve bağlantısallık alanlarında işbirliğini daha da derinleştirmenin yollarını ele aldığı belirtildi.

Görüşmede İran da ele alınırken Miçotakis’in “Yunanistan'ın uluslararası deniz ticaret yollarının güvenliğine ve küresel ticaretin kesintisiz akışına son derece önem verdiği”ni vurguladığı kaydedildi.

Atina-Ankara arasında NAVTEX gerilimine konu olmuştu: EMC projesi ele alındı

Öte yandan görüşmenin Avrupa ve Asya'yı Yunanistan, Kıbrıs ve Suudi Arabistan üzerinden birbirine bağlamayı amaçlayan "Doğudan Akdeniz'e Veri Koridoru" (EMC) adlı denizaltı fiber optik veri kablosu projesine odaklandığı belirtildi.

Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilan ettiği EMC veri kablosu araştırmasına önce itiraz etmiş, ardından geçtiğimiz günlerde yeni NAVTEX yayımlayarak çalışmanın Türk makamları tarafından “koordine edildiğini ve yetkilendirildiğini” duyurmuştu. Yunanistan ise karşı NAVTEX yayımlayarak Ankara’nın ilanını geçersiz saymış, Türk NAVTEX’inde belirtilen araştırma koordinatlarının büyük bölümünün Yunan kıta sahanlığı içerisinde olduğunu savunmuştu.

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