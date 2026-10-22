Yunanistan'da binlerce öğrenci sokağa çıktı: 'NATO'nun mezbahalarına değil, eğitime bütçe'

Dün Yunanistan'ın başkent Atina başta olmak üzere onlarca kentte binlerce öğrenci, eğitim emekçisi ve veli "kamusal ve parasız eğitim" talebiyle meydanları doldurdu.

Yunanitan Komünist Partisi (YKP) öncülüğünde gerçekleştirilen gençlik eylemlerinde, Avrupa'daki diğer öğrenci hareketlerine de selam gönderilerek, "Yunanistan'dan Fransa'ya, kamusal ve parasız eğitim için mücadele ediyoruz" sloganları atıldı. Eylemlerde öne çıkan enternasyonalist mesaj ise "Yunanistan, İspanya, Fransa, Arnavutluk; parasız eğitim için sokaklara döküldük" oldu.

Sendikalarının pankartları arkasında yürüyen binlerce öğrenci, "Kamusal ve parasız eğitim, karşılığı olan diplomalar" talebini dile getirdi. Öğrencilerin temel talepleri arasında; artan eğitim masrafları ile derinleşen barınma krizine karşı acil önlem alınması, yeni üniversite yurtlarının inşa edilmesi ve hiçbir öğrencinin okul kaydının silinmemesi yer aldı.

Eylemlerde öne çıkan bir diğer vurgu ise emperyalist savaş karşıtlığı oldu. Hükümetin kamusal eğitimin ihtiyaçlarını "maliyet" olarak gören ve kamu kaynaklarını askeri hazırlıklara aktaran piyasacı politikalara tepki gösteren yurttaşlar, "NATO'nun mezbahalarına değil, eğitime bütçe" sloganlarıyla yürüdü.

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'Baskı ve yıldırma kampanyası çöktü'

Yunanistan Mücadeleci İşçiler Cephesi (PAME) de eylemlere ilişkin bir açıklama yayımladı.

PAME'nin açıklamasında, lise ve üniversite öğrencilerinin; savaşa daha fazla müdahil olmaya, enerji yoksulluğuna, hayat pahalılığına, yoğunlaşan sömürüye ve sağlık ile eğitimin çökertilmesine yol açan kâr odaklı politikalara karşı sokağa çıkarak çok güçlü bir mesaj verdiği vurgulandı.

Açıklamada, iktidardaki Yeni Demokrasi hükümetinin ve diğer sermaye partilerinin öğrenci mücadelesini itibarsızlaştırma çabalarının boşa düştüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hükümetin ve ana akım medyanın bir kaos ve terör iklimi yaratma girişimi başarılı olamadı! Polis devleti ile mitinglere katılımı engellemek için tasarlanan yıldırma ve baskı kampanyası çöktü."

Ülke genelindeki gençlik protestolarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği duyuruldu.

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