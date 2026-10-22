Fransa'da öfke büyüyor, iktidar korkuyor: Sendika dışı tüm eylemler 'gayrimeşru' ilan ediliyor

Yoksulluk ve eşitsizliğe karşı yüz binlerin meydanları doldurduğu Fransa’da halk bu hafta sonu da büyük eylemlere hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise eylem çağrılarına karşılık bugün Fransız Güvenlik Konseyi’ni topladı.

Ülkede liselilerin haftalardır süren eylemleri geçen hafta sonu yüz binlerce kişinin hayat pahalılığına karşı sokağa çıkmasıyla büyük bir halk hareketine dönüşmüştü.

Sokağa çıkma ve gösteri yasaklarını uygulamaya koyan hükümet, şimdi de sendikaların düzenlediği eylemler dışındaki tüm gösterileri “gayri meşru” ilan etmeye hazırlanıyor.

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Fransız Güvenlik Konseyi’nin toplantısının ardından basına açıklama yapan Macron, geçen hafta sonu düzenlenen eylemleri “Cumhuriyeti yıkmayı hedefleyen örgütlü aşırı sol gruplar tarafından gerçekleştirilen hem siyasi hem de isyankar eylemler” diye niteledi.

Hükümetin ayaklanmaları durdurmak için “mutlak” bir kararlılık göstereceğini söyleyen Macron sendikalar tarafından düzenlenen eylemleri “meşru” diye niteledi, bunlar dışındaki tüm eylemlerin yasaklanacağını duyurdu.

Macron sendikalar tarafından düzenlenmeyen gösterileri “mümkün olan her yerde tamamen yasaklayacaklarını” açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı sendikalar tarafından düzenlenen “meşru gösterilerin” ise yasalara uygunluğunun inceleneceğini ve olası güzergah değişiklikleri ile ek koşullara tabi tutularak yapılmasına izin verileceğini belirtti.

Macron ayrıca yarın kendisinin başkanlığında bir Savunma Konseyi toplantısı yapılacağını ve yeni kararlar alacaklarını açıkladı.

Fransa’nın ana öğrenci sendikası UNEF Cumartesi için miting çağrısında bulunurken, “Sarı Yelekliler” hareketi ise Paris merkezinde bir yürüyüş planlıyor.

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanlığı geçen haftaya kıyasla bu hafta sonu gösterilere karşı yüzde 20 daha fazla polis ve jandarma gücü konuşlandıracağını duyurdu.

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