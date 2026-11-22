MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Huzur, İstikrar ve Kalkınma Yolunda Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" başlıklı programda konuştu.

Yıldız konuşmasında, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayılarına dair veriler paylaşan Yıldız, düzenlemenin kimleri kapsayacağını şu sözlerle aktardı:

"Ne diyor peki bu çerçeve yasada? Örgüt feshedildi, silahlar bırakılacak, mağaralar boşaltılacak. Peki kimler faydalanacak? Türkiye Cumhuriyeti cezaevlerinde 4 bin 897 PKK, KCK hükümlü ve tutuklusu bulunmaktadır. Bunlardan 2 bin 800'ü bu kanundan faydalanabilir."

'Bu kanundan kimler faydalanamaz?'

Düzenlemenin kapsamı dışında kalacak kişilere ilişkin ayrıntıları da paylaşan Yıldız, kesinleşmiş mahkeme kararının aranmayacağını savundu. Yıldız, konuya dair şunları kaydetti:

"Peki bu kanundan kimler faydalanamaz? Adam öldürme suçu işleyenler, 1 Haziran 2005 dahil olmak üzere müebbet hapis cezası ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılananlar, hakkında soruşturma olanlar, kovuşturmaya dönenler bu yasadan faydalanamaz, net. Mehmetçik'e kurşun sıkan, vatandaşımıza bomba koyan bu yasadan faydalanamaz. Bunun için mahkeme kararı şart değil, kesinleşmiş hüküm aranmaz. Bunu bazı hukukçularımız da bilmiyor. Maalesef televizyonlara çıkıp ahkam kesiyorlar. Soruşturma olması, kovuşturma aşamasında bulunması faydalanmaması için yeter şarttır."

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5 ve 10 yıllık erteleme düzenlemesi

Kapsama giren kişiler için öngörülen hukuki mekanizmayı anlatan Yıldız, suçların üst sınırına göre farklı erteleme süreleri belirlendiğini ve bu süreçte zaman aşımının işlemeyeceğini belirtti. Yıldız'ın ifadeleri şöyle:

"Üst sınırı 15 yıla kadar olan suçlarla ilgili soruşturması olan, kovuşturması olan ya da mahkumiyeti olanların cezası ya da soruşturması, kovuşturması beş yıl ertelenecek. Bu beş yıl içerisinde suça dönerse infazı kaldığı yerden devam eder, soruşturması ve kovuşturması da kaldığı yerden devam eder. Peki 15 yıldan fazla olan bir suçla ilgili hapis cezası üst sınırı olanlar ne yapacak? Bunlar içinde 10 yıl bir erteleme süresi kanunda tertip edilmiş. Bu 10 yıl içerisinde yine suça dönerse bunlar için de 15 yılda olduğu gibi soruşturma, kovuşturma kaldığı yerden devam eder, hükümlüyse infaz edilmek üzere cezaevine alınır. Bu arada zaman aşımı işlemez."

'Milletimize harcanacak kaynak da 100 milyonlarca dolardır'

Feti Yıldız, konuşmasında son 25 aylık döneme ve sürecin mali sonuçlarına da değindi. MHP liderinin çıkışıyla birlikte önemli bir ekonomik kaynağın ortaya çıktığını ileri süren Yıldız, şu açıklamalarda bulundu:

"Terörsüz Türkiye, bölgesel çıkarlarımızın da göz önüne alındığı, ülkede insanlarımızın barış içerisinde yaşadığı, kaynaklarımızın teröre değil çocuklarımıza, yaşlılarımıza, köylerimize, okullarımıza ve tüm insanlarımıza bir maddi katkı olarak geri dönecektir. 25 aydır çok şükür bir Mehmetçiğimizin burnu kanamamış, terör örgütleri herhangi bir kurumumuzun, evimizin camını dahi kıramamıştır. Bu çok önemlidir ancak mali açıdan bakarsak, 25 ayda Milliyetçi Hareket Partisi liderinin çıkışıyla milletimize harcanacak kaynak da 100 milyonlarca dolardır. Bu hareketin hem insani hem ekonomik tarafını göz önüne aldığımızda ülkemizin önünde büyük bir engel, büyük bir badire tarihin çöplüğüne gönderilmek üzeredir."

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