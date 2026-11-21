AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen partisinin Kahramanmaraş'ta düzenlenen bir etkinliğinde konuştu.

"Çözüm" süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasanın, silah bırakmanın tespiti halinde uygulanacağını hatırlatan Şen, şöyle konuştu:

"Biz raporumuzda şunu söylüyoruz, yurt içinde ve yurt dışında bütün unsur ve şubeleriyle, her şeyiyle, bütün bağlantılarıyla terör örgütünün kendini feshetmesi, kendi varlığına son vermesi. Bu gerçekleştikten sonra, bunun tespiti ve teyidi yapıldıktan sonra çıkardığımız kanun işlemeye başlayacak. Aksi takdirde işlemeyecek."

'Emeklilerin tamamı maaşını az bulmuyor'

Milyonlarca emekliye yıllardır açlık sınırı altında aylık verilmesine değinen AKP'li Mustafa Şen, emeklilerin haklı olduğunu kabul etti.

Bu konuda yapılacak düzenlemenin tüm emeklileri kapsamayacağının sinyalini veren Şen, “Emeklilerimizin bir kısmının, tamamının değil, bir kısmının maaşlarını az bulması, yetersiz bulması konusu var" dedi.

Fon vurgununda ne adım atacakları sorulan Şen, "Kimse milletin olanın bir kuruşunu alamaz, çalamaz, yürütemez, götüremez. Devlet burada gereğini yapar" ifadelerini kullandı.

Fon soygununda kazanç elde edenlerden yalnızca birkaç kişi tutuklandı, listede kimlerin yer aldığı dahi paylaşılmıyor. Öte yandan vurgunlar için açılan "gönüllü iade" hesabına aylar geçmesine rağmen talep edilen tutarın dörtte biri bile gelmedi.

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