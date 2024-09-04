MHP'den yeni 'liste': 154 kişilik listeye yeni isimler eklenecek, kararı Bahçeli verecek

MHP, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin haber yapan, değerlendirmelerde bulunan aralarında gazeteci, akademisyen, siyasetçilerin de olduğu 154 kişi hakkında şikayette bulunmuştu.

MHP, söz konusu listeye yeni isimlerin eklenmesine yönelik çalışmalar yapıldığını duyurdu. Listeye eklenecek yeni isimlere ilişkin nihai kararı ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vereceği bildirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan açıklama

MHP'nin Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, partisinin yeni bir liste

“Menfur bir cinayet üzerinden MHP ve Ülkü Ocakları’na türlü iftiralarla saldıran ve FETÖ ile iltisakı deşifre olan, avukatlık gibi erdemli bir mesleği kendisine paravan yapan bir şahıs, adli mercilerce hukuk önünde hesap vermek üzere tutuklandı” diyerek mesajına başlayan Özdemir devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu şahsı özellikle KRT, Tele 1 ve Halk TV ekranına taşıyan ve meşru göstermeye çalışan sözde gazeteciler, aynı FETÖ iltisaklı şahısla olan temas ve ilişki ağınız bir yana, sizin de hukuk önünde hesap verme zamanınız elbette gelecek.

Büründüğünüz yeni kılıklar, talimatla bir çırpıda mesela Halk TV’den ayrılıp ekran değiştirme çabalarınız beyhude. Ne yaptığınız, kimlerle ilişkide olduğunuz aşikar. Bu sebeple mutlaka hukuk önünde sizler de hesap vereceksiniz. Gündeminizin ne olduğu, sizlere kimin alan açıp, kimlerin kolladığı o vakit daha net görülecek."

Listeye yeni isimler eklenecek, kararı Bahçeli verecek

Daha önce hazırlanan 154 kişilik listeye yeni isimlerin dahil edileceğini belirten Özdemir, “Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları’nı hedef alıp tertemiz dava insanlarına saldıran ve önceden tespit ettiğimiz, ekranlarda türlü mesnetsiz suçlamalarda bulunan 154 kişinin yanında gazete köşelerinde de aynı zihniyetle hareket edenlerle alakalı çalışmalarımız da sürmektedir" dedi.

Özdemir, listeye eklenecek yeni isimlere ilişkin nihai kararın ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından verilceğini aktararak, "Bu şahıslarla alakalı çalışmalarımızın tamamı Sayın Genel Başkanımızın daha önce ilan ettiği gibi kendilerinin onay verdiği anda hukuki nitelikte eyleme geçecektir” ifadelerini kullandı.

İfadelerin alınmasını talep ettiler

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu geçtiğimiz haftlarda, MHP'nin 154 kişi hakkında hazırladığı şikayet dilekçesindeki detaylara yer vermişti.

MHP avukatları İbrahim Ethem Yiğit ve Çağrı Can Pak'ın, mahkemeye, çoğunluğu televizyon programlarından oluşan bir hard disk sunduğunu belirten Terkoğlu, şunları aktarmıştı:

"Buna dayanarak da 'MHP’ye saldırı' yaptığını söylediği 154 kişinin listesini vermiş. Bu 154 kişinin mahkemeye çağrılmasını, ifadelerinin alınmasını, tabiri caizse 'MHP ile derdiniz nedir' diye sorulmasını istemiş. İşin ilginci, MHP’nin 'bölücü, liberal, Marksist, Fetöcü yapıların elemanları' diye andığı 154 kişinin çoğunluğu Marksist ya da liberal olmadığı gibi, FETÖ ve bölücü ideolojilerle de mücadelesiyle tanınan kişiler. FETÖ’cülük ile nam salmış bazı kişiler ise listede yok."

Dilekçenin ekinde yer alan 154 kişi arasında Özgür Özel, Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Altan Sancar, Asuman Aranca, Bahadır Özgür, Barış Pehlivan, İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ, Murat Ağırel, Timur Soykan, Alican Uludağ, Celal Ülgen, İlhan Cihaner, Türker Ertürk, Hanefi Avcı, Ömer Zengin isimleri yer almıştı.

Sinan Ateş davası ne durumda?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın son duruşmasında savcılık mütalaasını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye talebini reddetti.

İddianamesinin hazırlanması 1,5 yılı geçen davanın hızlı bir şekilde karara bağlanmak istenildiğine dair gözlemler mevcut. Adi bir cinayet davasıymış gibi yürütülen süreç, bu duruşmada da sürdü.

Duruşma esas hakkındaki mütalaa okutulup 10 dakikada bitirildi. 4 Ekim’e kadar sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunacak. Bir sonraki duruşma 30 Eylül'de görülecek.

Sanıklar savunmalarında zaten “adi bir cinayet” tablosu çizmek için gerekli ifadeleri vermişti. Tetikçi Eray Özyağcı ve Doğukan Çep, cinayetin Hasan Ferit Gedik dosyasını para karşılığı çözmemesi nedeniyle işlendiğini öne sürmüştü.

Olayın Ülkü Ocakları ve MHP ile bağını ortaya koyacak kişilerinse dosyalarını ayırmışlardı.

Müşteki avukatlarının Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve MHP milletvekili Olcay Kılavuz’la ilgili soruları mahkeme başkanı tarafından reddedilmiş, sert bir üslup kullanılmıştı.

Oysa zaten eksik olan iddianamede dahi, Ülkü Ocakları ve MHP’yle cinayetle ilişkisi ortada. soL, iddianamedeki ve iddianame dışındaki önemli noktalara işaret etmişti.