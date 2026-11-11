MHP'den ‘rüşvet ve yolsuzlukta dokunulmazlık kaldırılsın’ önerisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yolsuzluk ve rüşvet suçlarının dokunulmazlık kapsamından çıkarılması gerektiğini söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Kalaycı, MHP’nin yolsuzlukla mücadeleyi “milli siyaset” olarak gördüğünü iddia etti.

Fon soruşturmalarıyla ortaya çıkan iddiaların devlet kurumlarına duyulan güveni sarstığını ifade eden Kalaycı, siyasette etik kuralların belirlenmesini ve Siyasi Ahlak Yasası çıkarılmasını istedi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Kalaycı, “Yasama dokunulmazlığı siyasi özgürlük alanını kısıtlamadan kamu vicdanının kabul edeceği makul esaslara bağlanmalı, özellikle yolsuzluk ve rüşvet suçları dokunulmazlık kapsamından çıkarılmalıdır” dedi.

Yolsuzluklarla mücadelede önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması, gizlilik gerekçesiyle yapılamayan denetim ve soruşturmaların önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Kalaycı, şu önerilerde bulundu:

“Yolsuzluk kapsamında değerlendirilen suçların af ve erteleme yasaları kapsamı dışında tutulması için gerekli düzenleme yapılmalıdır. İdari usul noksanlığının rüşvet ve yolsuzluk için elverişli bir ortam sağladığı da dikkate alınarak çerçeve nitelikte bir İdari Usul Kanunu mutlaka çıkarılmalıdır. Kamu görevlileriyle ilgili soruşturmalardaki izin sistemi gözden geçirilmeli, özel ayrıcalık sağlayan hükümler kaldırılmalıdır. Kamu görevinden ayrılanların yapamayacağı işlerle ilgili kanuni düzenlemeler ve uygulamanın etkinliği gözden geçirilmelidir. Yolsuzluk olaylarını yetkili mercilere bildirenlerin korunması ve ödüllendirilmesine ilişkin düzenlemeler oluşturulmalıdır.”

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