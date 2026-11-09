Komisyona katılan Akın Gürlek'e 'fon' tepkisi: 'Samimiyseniz listeleri açıklayın'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Adalet Bakanlığı’nın 2027 bütçesini görüşmek üzere toplandı.

BirGün'den Havva Gümüşkaya ve Mustafa Bildircin'in haberine göre 11 Şubat 2026 tarihinde göreve başlayan ve görev süresi boyunca kendisine yöneltilen 1543 soru önergesini yanıtsız bırakan Akın Gürlek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katıldı.

DEM Parti milletvekilleri komisyon sıralarına, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın fotoğraflarını koydu.

Yeni Parti milletvekilleri ise 78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya’daki otelin fotoğrafı ile Yeni Parti’nin tutuklu Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin tutuklu Başkan Yardımcısı Demirhan Gözaçan’ın fotoğraflarının yer aldığı dövizleri masalarına yerleştirdi.

Gürlek komisyon toplantı başlamadan önce milletvekilleriyle tokalaştı. Gürlek'i protesto eden Yeni Partili milletvekilleri, Gürlek ile tokalaşmamak için salonu terk etti. (Video: BirGün)

Yeni Parti'den protesto

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yerine oturmadan önce milletvekilleriyle tokalaştı.

Yeni Parti milletvekillerinin, Gürlek’le tokalaşmamak için komisyonun açılışında salondan çıktığı görüldü.

Yeni Partililer, Adalet Bakanı Gürlek’in sunumu sırasında salona döndü.

Gürlek ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş. (Fotoğraf: BirGün)

'Yargı bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik adımlar attık' iddiası

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in bütçe sunumu 30 dakika sürdü. Gürlek, “Yargı bağımsızlığının” her şart ve koşulda korunduğunu iddia etti. Türkiye’de hak arama imkanlarının 24 yıl içinde geliştiğini öne süren Gürlek, “Anayasal ve yasal reformlara, yargı bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik adımlar attık” diye konuştu.

Gürlek, “FETÖ’nün adalet sistemine kanser hücresi gibi yayıldığını” ifade ederek, yargı sisteminin darbecilerden kurtarıldığını söyledi. Yargının kurumsal kapasitesi ile öngörülebilirliğinin artırıldığını dile getiren Gürlek, “Devletin temel kurumlarının yapı ve işleyişinde hukukun üstünlüğüne yönelik önemli iş ve işlemler gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.

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Fon vurgunu: 'Ucu nereye giderse gitsin takipçisi olacağız'

Gürlek’in sunumunda, fon vurgununa yönelik değerlendirmeler de yer aldı.

Gürlek, hukuka aykırı kazançlara yönelik, "Ucu nereye giderse gitsin, bu kazançların ve bunlarla bağlantılı sorumlulukların takipçisi olacağız" iddiasında bulundu. Bakan Gürlek, fon skandalına yönelik soruşturmayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"9 Kasım 2026 tarihi itibarıyla, soruşturma kapsamında 464 şüpheli bulunmaktadır. Toplam 120 kişi tutuklu olup 262 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır. Firari 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Ayrıca 386 gerçek kişi ve 116 tüzel kişinin malvarlıklarına tedbir, banka hesaplarına bloke uygulanmıştır. Yine aynı tarih itibarıyla yaklaşık 31,5 milyar TL değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir. Tasfiye süreci tamamlanan fonlarda vatandaşlarımıza ödemeler yapılmış olup diğer fonlarda da işlemler ilerledikçe ödemelerin sürdürülmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ancak açıkça ifade etmek isterim, gönüllü iade yapılması, tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. İadelerin kaynağı, miktarı ve gerçek hak sahiplerine ulaştırılması incelenirken ilgili kişi ve işlemler hakkındaki soruşturmalar da kendi hukuki seyri içinde yürütülmektedir."

Milletvekilleri, Gürlek’in fon açıklamasını da eleştirdi. Sunumdaki ifadelerin, "Gerçeği yansıtmadığını" ifade eden milletvekilleri, "Samimiyseniz listeleri açıklayın" dedi.

Fotoğraf: AA

Milletvekillerinden tepki: 'Soru önergelerimize neden yanıt vermiyorsunuz?'

Gürlek’in sunumu sırasında DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bunları geçin, soru önergelerimize neden yanıt vermiyorsunuz?" diye bağırdı.

Bakan Gürlek’e yönelik, "Biz buraya hikaye dinlemeye gelmedik" tepkisini gösteren milletvekilleri, "Sizin bu koltuğa görevli olarak oturduğunuzu, nasıl gideceğinizi biliyoruz" dedi.

'Eti Maden'de çalıştınız mı?'

Gürlek’in bütçe sunumunun ardından milletvekillerinin konuşmalarına geçildi. Komisyonda ilk sözü alan Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın “Hâkim ve savcılar kanunda belirtilenlerden başka resmi özel hiçbir görev alamazlar, kazanç getirici faaliyetlerde bulunamazlar” dedi. Günaydın, Gürlek’e, “Peki siz, Etimaden firmasında bakan yardımcısı iken çalıştınız mı çalışmadınız mı? Yönetim kurulu üyesi olarak görev aldınız mı almadınız mı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandıktan sonra aynı göreve devam ettiniz mi etmediniz mi?” sorularını yöneltti.

'Şimdi hırsız kimmiş anlaşıldı mı?'

Günaydın, muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlarla ilgili ise özetle şunları dile getirdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandınız. Tarih 2 Ekim 2024. 30 Ekim'de 28 gün sonra operasyon yapıyorsunuz. Soruyu bir daha sorayım. Sizden evvelki Cumhuriyet Başsavcısının altı ay boyunca bulamadığı bilgi-belgeyi 28 gün boyunca nasıl buldunuz da operasyona girdiniz?

Neymiş operasyon nedeni? Teröristmiş Ahmet Özer. Niye teröristmiş? Cumhuriyet Başsavcılığı basın açıklamanızda yaptığınız, batıdaki Kürtleri belediye meclis üyesi yapmak suretiyle böyle bir ırkçı açıklamayı dünyada herhangi bir yargı mensubunun ağzından bugüne kadar duymadık. Sizce batıdaki Kürtler terörist midir? Sizce batıdaki Kürtleri belediye meclis üyesi yapan terörist midir? Açılım sürecinde olan biten bunca şeyden sonra hâlâ bu düşüncenizi devam ettirebiliyor musunuz?

O nedenle de tutukladığınız adamı. Sonra kayyum atadınız, Can Aksu’yu. O da gitti Yusuf Ulutaş getirdi. Yusuf Ulutaş yalnızca iki yıl içerisinde yedi buçuk milyon doları cukkaladı. Adamcağız parayı koyacak yer bulamadı da o nedenle ev tuttu, kiraladığı eve paraları koydu. Şimdi hırsız kimmiş anlaşıldı mı?"

Fatma Betül Sayan Kaya için suç duyurusu 26 Ekim'de yapılmış

Gürlek, komisyon toplantısı devam ederken fon soruşturması ve hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili 26 Ekim’de suç duyurusunda bulunulduğu belirten Gürlek, "Savcılık ifadeye çağırdı, ardından tutuklanma kararı verildi. Özel olarak kollama koruma yok. Daha önce neden tutuklanmadı çünkü SPK’nın soruşturma izni yoktu. SPK tarafından soruşturma izni verilmesi gerekiyor. BDDK Başkan yardımcısı tutuklandı yani kamu görevlileri tutuklanıyor kimseyi koruyup kollamıyoruz" görüşünü bildirdi.

Gürlek, hakkındaki tapu iddialarıyla ilgili ise Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e açtığı manevi tazminat davasını anımsatarak, dava dosyasına dört adet tapu sunulduğunu dile getirdi.

CHP'den AKP'ye geçen Çakır'dan hakaret

Yeni Partili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Ferdi Zeyrek’e para verdiğine yönelik etkin pişmanlık ifadesini yalanladı ve iddia edilen Böcek ve Zeyrek görüşmesinin şahidi olduğunu söyledi.

Bakırlıoğlu’nun Gürlek’in beyanının gerçeği yansıtmadığı iddiası üzerine Bakan Gürlek söz aldı: "Oğlu Gökhan Böcek iki defa etkin pişmanlıkta bulundu. Muhittin Böcek dört defa etkin pişmanlıkta bulundu. Kendi isteğiyle tamamen geldi. Hiçbir savcı Muhittin Böcek’i tek başına dinlemiyor. Avukatı huzurunda beyanda bulundu. Her şeyi net olarak anlattılar. Genel Merkez’de parayı kime götürdüklerini, parayı kimden aldıklarını anlattılar. Bunların hepsi dosyada kayıtlı. Bunlarla ilgili olarak da Meclis’e fezleke gönderildi."

Yeni Partililer Gürlek’e itiraz ederken CHP’den AKP’ye geçen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır "Gidin Özgür Özel’in yanına daha ne hırsızlıklar göreceksiniz" diye bağırdı. Çakır, kendisine tepki gösteren Özgür Karabat’a "Defol git Ekrem İmamoğlu’nun köpeği" deyince tansiyon yükseldi, milletvekilleri birbirinin üstüne yürüdü. Kısa süreli gerilimin ardından görüşmelere ara verildi.

Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: 'Milletvekili olmasaydın tutuklanacaktın'

Yeni Partili Turan Taşkın Özer, Özgür Özel'in Bakan Akın Gürlek hakkındaki tapu iddialarını gündeme getirdi. Gürlek, Özer'in konuşmasının ardından söz alarak; "Turan Taşkın Özer milletvekilimize İBB dosyasını anlatmak istiyorum; Adem Soytekin ne diyor biliyor musun? '6 Mart 2025'te Florya'da bir toplantı yapıldı. Orada toplanan paralar Turan Taşkın Özer'e götürüldü' dedi. Eğer sen milletvekili olmasaydın tutuklanacaktın. Evin aranacaktı Turan Taşkın Özer. Turan Taşkın Özer, sen paraları o gün taşıdın. İmamoğlu'nun avukatısın. Fezleken TBMM'de duruyor. Gel senin fezlekeni de benimkini de kaldıralım" dedi.

Tanrıkulu: Siyasi mücadelede insani ve vicdani ölçüleri kaybetmeyelim

Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde yargının siyasi mücadelede araç olarak kullanıldığını savundu. Türkiye'de hukuk güvenliği ve öngörülebilirliğin ortadan kalktığını belirten Tanrıkulu, cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerine de dikkat çekerek, "Siyasi mücadelemizi sürdürürken, iktidar mücadelesi verirken en azından insani ve vicdani ölçüleri kaybetmeyelim" çağrısında bulundu.

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