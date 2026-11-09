Çarpıcı Akın Gürlek iddiası: ‘Burak Doğan’ın kullanım süresi doldu, WhatsApp grubundan çıkarıldı’

AKP iktidarının son yıllardaki tüm operasyonlarını sosyal medya üzerinden paylaşan ilk isim olan Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan’a dair çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

TİP vekili Ahmet Şık, “Adalet Bakanlığı ve İstanbul Başsavcılığının emrinde gece gündüz çalışan Burak Doğan dünden beri sessiz olunca meraklandık. Sorduk, soruşturduk. 2024 yılının ekim ayından beri yaptığı tetikçilikte açık ara ilk sıraya yerleşen Burak Doğan’ın da tıpkı hakkında casusluk iddiası olan Furkan Torlak gibi kullanım süresi dolmuş meğerse” dedi.

“AKP’nin Fatma Betül Sayan Kaya’ya yaptığı gibi önce WhatsApp gruplarından çıkarılmış sonra da adliyeye girişi yasaklanmış” diyen Şık, “Akın Gürlek’le ilgili yapılan Erlik videosundan sorumlu tutuluyor olabilir mi acaba? Doğruysa çok komik değilse trajik: Kimbilir nerelerdedir şimdi?” ifadekerini kullandı.

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