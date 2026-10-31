CVP Genel Başkanı Serkan Öz'e ‘Erlik soruşturması’ndan gözaltı

Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi (CVP) Genel Başkanı Serkan Öz, Ankara’da gözaltına alındı.

Veryansın Tv'de yer alan habere göre akşam saatlerinde TEM ekipleri tarafından Öz'e yapılan gözaltının gerekçesinin “Erlik ile irtibatı nedeniyle ifadesine başvurulmak üzere” olduğu açıklandı.

El koyma ve arama kararı çıkartılan Öz, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Veryansın Tv Genel Yayın Yönetmeni Eray Çelebi, “CVP lideri Serkan Öz, “Erlik ile irtibatı olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı! Bu nasıl bir saçmalıktır! Bir siyasi partinin genel başkanı, 'Erlik ile irtibatı olduğu' gerekçesiyle aile işletmesine deyim yerindeyse baskın yapılarak gözaltına alınıyor. İnsanların kimlerle görüştüğü, kimleri tanıdığı suç unsuru mu oldu? Hukuk, keyfî soruşturmalar ve gözdağı operasyonlarının kılıfı haline getirilemez. Bu kabul edilemez! Serkan ağabey derhal serbest bırakılmalıdır!” dedi.

'Erlik' kimdir?

Youtube üzerinden yaklaşık altı yıldır yayınladığı, siyasi tarih ağırlıklı videolarla tanınan "Erlik" isimli kişi, son haftalarda Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik ağır eleştirilerde bulunuyor, paylaşımları ve hesapları engelleniyordu. Bu dönemde Erlik'in gerçek kimliğine ve FETÖ'cü olduğuna dair kimi iddialar da ortaya atılmıştı. Erlik isimli kişi, 30 Ekim gecesi yine Youtube'dan yayınladığı bir videoyla Akın Gürlek'e yönelik çok sayıda suçlama dile getirmiş, video yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye'den erişime engellenmişti.

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