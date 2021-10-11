Mevsimlik tarım işçisi ailenin çocuğu su birikintisinde ölü bulundu

Şanlıurfa'dan çalışmak için Çorum'a gelen mevsimlik tarım işçisi Kubacık ailesinin çocukları Ali Kubacık'ın cesedi isale hattı inşaatındaki su birikintisinde bulundu.

Şanlıurfa'dan çalışmak için ilçeye gelen mevsimlik tarım işçisi Kubacık ailesinin, 13 yaşındaki oğulları Ali Kubacık'tan haber alamadıklarını bildirmesi üzerine arazide arama çalışmalarına başlatılmıştı.

Ali Kubacık, 3 metre derinliğindeki su birikintisinde ölü bulundu.

Uzun süren arama kurtarma çalışmalarında netice alınamayınca bölgedeki isale hattı inşaatındaki su birikintisinde arama yapılması için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi.

Sudan çıkarılan Ali Kubacık’ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Kubacık’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.