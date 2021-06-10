Dünyada çocuk işçi sayısı 20 yıldır ilk kez yeniden artışa geçti: 160 milyon çocuk işçi var!

Dünya genelinde çocuk işçi sayısı 2000 yılından beri ilk kez yeniden artışa geçerek 160 milyona yükseldi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF tarafından bugün açıklanan rapora göre, dünya genelinde çocuk işçi sayısı 20 yılda ilk kez yeniden yükselişe geçti.

Rapora göre 2000 yılında dünya genelinde 246 milyon olan çocuk işçi sayısı 2016 yılında 152 milyona düşmüştü. Ancak geçen 4 yıl içinde çocuk işçi sayısı yeniden yükselişe geçti ve 8 milyon artarak 160 milyona ulaştı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle daha fazla çocuğun çalışmaya zorlanabileceği belirtilen raporda, önlem alınmazsa 2022 yılı sonunda dünya genelinde çalışan çocuk sayısının 206 milyona yükselebileceğine işaret edildi.

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore "Çocuk emeğine karşı mücadelede zemin kaybediyoruz ve geçtiğimiz yıl bu mücadeleyi daha kolay kılmadı. Küresel kapanmalar, okulların kapanması, ekonomik bozulmalar, milli bütçelerin daralmasının ikinci yılındayız ve aileler yürek burkan seçeneklere zorlanıyor" dedi.

5-11 yaş arasında çalışan çocuklar çoğunlukta

Çocuk işçi sayısında en büyük artışın, nüfus artışı, kriz ve yoksulluk gibi nedenlerle Afrika'da olduğu belirtilen raporda, Sahra altı Afrika'da 5-17 yaş arası her dört çocuktan birinin çalıştığı ifade edildi.

Bu oranın aynı yaş grubunda Avrupa ve Kuzey Amerika'da yüzde 2,3 olduğu kaydedildi.

Raporda pandemi döneminde çocuk işçilerin daha uzun saatler ve daha ağır koşullarda çalışmaya zorlandığı da vurgulandı.

UNICEF istatistik uzmanı Claudia Cappa kemer sıkma önlemleri ve diğer etkenlere bağlı olarak çocuk işçi sayısının gelecek yılın sonunda 46 milyon artabileceğini belirtti.

Rapora göre dünya genelinde çalışan çocukların yarısından fazlasını 5-11 yaş arası çocuklar oluşturuyor.

79 milyon çocuk tehlikeli ve ağır işlerde çalışıyor

Her 4 yılda bir yayımlanan rapora göre 160 milyon çocuk işçiden 97 milyonunu erkek çocuklar oluşturuyor. Ancak haftada en az 21 saatlik ev içi emek hesaba katıldığında çocuk emeğindeki cinsiyetler arası fark belirgin biçimde azalıyor.

Raporda madencilik ve haftada 43 saatten fazla süreli tehlikeli ve ağır işlerde çalışan 5-17 yaş arası çocukların sayısının da 2016-2020 arasında 6,5 milyon artarak 79 milyona yükseldiği belirtildi.

ILO Başkanı Guy Ryder yaptığı açıklamada "Yeni hesaplamalar bir uyanış çağrısı. Bir çocuk jenerasyonun riske atılmasına seyirci kalamayız" dedi.

BM 2021 yılını Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı ilan etmişti.