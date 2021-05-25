Merdan Yanardağ'dan yayın sonrası açıklama: Böyle yapacağı ihtimal dahilindeydi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk yayınında sorulara doğrudan yanıt vermemesi tepki konusu olmuştu.

Yayın sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yapan programın gazeteci konuklarından Merdan Yanardağ, programın kurgusunun kötü olduğunu, Soylu'nun böyle yapmasının da ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Yanardağ paylaşımında, "Haber Türk'ten çıktık.. Programın yönetimi ve kurgusu kötüydü. Sorularımı imkan ısrarla sordum.. sorduk. Ancak, Soylu genellikle yanıt vermedi.. Başka alanlara kaydı.. Sorularımız bakidir. Böyle yapacağı ihtimal dahilindeydi. Göze aldık.." dedi.