Türkiye'nin onurlu insanları görev başına: Düzen değişikliğini oturup beklemeyeceğiz

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme Türkiye'nin onurlu insanlarını görev başına çağırıyor.

“Bu düzen değişinceye kadar bekleyecek miyiz" sorusuna "hayır" yanıtını veren gazete "Tarikatsız, Mafyasız, Patronsuz bir düzen için bir araya geliyoruz!" diyor.

Gazetenin 289. sayısında şu değerlendirmelere yer veriliyor:

TKP “bu düzen değişmeli” diyor.

“Bu düzen değişinceye kadar bekleyecek miyiz” en sık karşılaştığımız sorulardan biri. Haksızlığa, adaletsizliğe, zorbalığa, hayat pahalılığına, gericiliğe, emperyalist projelere karşı mücadele beklemeye gelmez.

Neden bekleyelim ki! Bugünkü düzenin her uygulaması emekçi halka bir saldırı anlamına geliyor.

Hayır beklemeyeceğiz. Ancak halkın bir kez daha aldatılmasına da izin vermeyeceğiz.

Türkiye’de önemli gelişmeler olurken bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz:

TKP neden daha fazla kaybedecek zamanımız olmadığını, AKP’ye karşı olmanın yetmeyeceğini söylüyor?

Siyasi gelişmeler üzerimize nasıl bir sorumluluk yüklüyor. Siyasetin sandığa sıkıştırıldığı bir dünyada ülkenin yurttaşlarına düşen sorumluluk ne?