Habertürk'teki program sona erdi: Soylu istifayı düşünmüyor

Sedat Peker'in açıklamalarının ardından tartışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk TV'de Kübra Par'ın moderatörlüğünde Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Soylu programda Atilla Peker'in gözaltına alınması ve Ağar'ın marina yöneticiliği hakkında oldukça somut ve çarpıcı yanıtlar verdi. Soylu, Attilla Peker'in ruhsatsız silah bulundurma suçlamasıyla soruşturulmasının doğru olmadığını, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddialar nedeniyle soruşturulması gerektiğini söyledi ve bunun için talimat verdiğini belirtti.

Soylu, Yalıkavak Marina ile ilgili olarak Ağar'a yöneltilen suçlamaları doğrulamadı ama Ağar'a "bir arkadaş tavsiyesi"nde bulundu. Soylu, "Ben olsam 48 saat içinde o marinanın yönetiminden ayrılırım" diye konuştu.

"Suçlamalarla ilgili soruşturmanın selameti açısından görevi bırakmanız daha doğru olmaz mı?" sorusuna kesin bir şekilde olumsuz yanıt veren Soylu, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda yeterli açıklamayı yaptığını söyledi.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Bir organize suç şüphelisinin, suçlusunun, hayatının nereden geldiği, ne olduğu ortada olan bir ismin tüm iddiaları saçmalıktır, bu iddiaların muhattabı değiliz deyip kenarda oturabilirdim. Dikkat ederseniz, 1. ve 2. videoda yoktum ama bir şey gördüm. Bir tasarım, bir plan.

Türkiye'de organize suç örgütleriyle mücadele etmişiz, darbe vurmuşuz. Uyuşturucu ile mücadele etmişiz, darbe vurmuşuz.

Davutoğlu 'hepinizi dinletiyorum' dedi

İlk girdiğim zaman MKYK'da (7 Haziran sonrası) Ali Babacan hiç bu işlere bakmayalım, ekonomiye odaklanalım dedi. Ben dedim ki, bugün bizim sorunumuz demokrasiyi akakta tutmak, hükümeti nasıl ayakta tutabileceğimizi göstermek. Bu seçim tamamlanmamıştır, kampanyaya devam etmeliyiz dedim. Bir taraftan HDP ile anayasa yapmak, CHP ile koalisyon yapmak isteyenler vardı. (Babacan-Davutoğlu) Dert neydi, Erdoğan'ı enterne etmek, ABD politikasını Türkiye'de hakim kılmak. Tartışmalar o kadar şiddetli oluyordu ki, bir ara Davutoğlu'nun dengesi kayboldu, hepinizin odasını dinletiyorum, konuşulanları biliyorum dedi.

Sonra Cumhurbaşkanı ile Külliye'de bir araya geldik. CHP ile koalisyon hazırlığı var, gidişat bu dedim. Sen ne düşünüyorsun diye sordu. Ben bunun çok yanlış olacağını düşünüyorum dedi, haklısınız dedi. Bu mücadele 1 Kasım seçimlerinden sonra da devam etti. Davutoğlu'nun düşünce kuruluşuna HDP'nin bugün eş başkanı olan Mithat Sancar geldi. Burada Apo içeriden çıkacak, Kuzey Suriye'de bir devlet kurulacak, Türkiye'de özerk bir anayasa yapılacak denildi.

Ben teşkilat başkanıydım, çalıştım da Davutoğlu ile, o dönemde çok iyi olmadığımız günler yaşadık. Biz 4-5 arkadaş bir araya geldik, bu mesele tehlikeli bir noktaya gidiyor, bir daha geri dönüş olmayacak dedik.

Bir mücadeleye başladık, Davutoğlu'nun partinin kuruluş kodlarına, misyonuna uygun hareket etmediği kanaatini bir vesileyle gördük.

MKYK toplantısı öncesi imzalar toplandı, ben de imzaladım (Davutoğlu'nun yetkilerinin alındığı toplantı)

(Peker'in videoları operasyon mu?)

Burada Türkiye'nin üzerine getirilmeye çalışılan tam da bu, Türkiye'ye operasyon. Hedef Türkiye. Basit bir operasyon var.

Türkiye kimi zaman ekonomik, terör saldırılarına maruz kaldı.

Peker'e tecavüz suçlaması

Erhan Tuncel ile Sedat Peker'i kim bir araya getirdi? Sedat Peker'e Erhan Tuncel'i kim emanet eder? Hangi sistem emanet eder? (özel harp dairesini işaret ediyor)

Sedat Peker tecavüzden dolayı karakola götürülüyor, orada her şey kapatılıyor, bırakılıyor. Bunu yeni öğrendim.

*Peker Rize'de miting yaptı, Erdoğan fotoğrafıyla. AKP'den kimse itiraz etmedi, iftara davet etti. AKP'ye yakın kanallardan itibar gördü. Mafya olduğu bilinmiyor muydu, 2018'e, 2019'a kadar.)

Genellemek çok yanlış olur.

*Bu sefer niye özne sizsiniz? Niye siz seçildiniz, kendinizi yalnız hissediyor musunuz?

Özne seçilmemin nedeni şu, ben hükümetin üyesiyim, AKP'nin yöneticiliğini yaptım, yalın kılıç terörle mücadele ediyoruz.

Bu operasyonu Türkiye üzerine bir operasyon olarak gördüm ve ortaya çıktım.

*(Peker'in AKP'ye destek açıklamaları yeniden hatırlatıldı.) Feyzi İşbaşaran'ı dövdürdüğünü, AKP MKYK'sından bir isim rica etti dedi, Hürriyet baskınına ilişkin de AKP'li vekil istedi dedi. İlk iddia için Metin Külünk işaret edildi. Bunlara ilişkin işlem yapılmayacak mı?

Sedat Peker'in korumaya mı ihtiyacı var? (Neden koruma verildi) Amacı ne? Tam da bu sizin bahsettiğiniz. Birisinin lehine midir, aleyhine midir? Birilerinin kanında yıkanacağız dedi, bu lehimize mi, aleyhimize mi? Bunların hepsi Ak Parti'nin aleyhine. Bütün bunların tamamı organize suç mensuplarının bir takım yerel zaafiyetlerden yararlanılması sonucu. Rize'deki toplantısına suç duyurusunda bulunuldu.

2015'te koruma veriliyor Peker'e.

Nurettin Demir, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü, en önemli irtibatta bulunduğu isim Sedat Peker. 2015 yılında koruma ihtiyacı olmayan bir isme sanal bir tehditle, kurgu bir tehditle koruma verildi. Sedat Peker'in cipini kullanıyor bu isim. Benim dönemim değildi bu dönem.

Canan Kaftancıoğlu'na yönelik tehdit yoktu o yüzden korumasını kaldırdım. 15 gün sonra DHKP-C'nin kurgu tehdidi ile koruma istediler.

Hep bu yöntemler.

Peker'in koruması olduğunu daha sonra öğrendim, bilmiyorum.

Pervin Buldan'a korumayı ben verdim, provokasyonla karşı karşıya kalmamak için ben verdim.

Peker'in koruması olduğunu öğrendiğimde, he başında ben vermezdim. 2018'in ortalarına doğru öğrendim. Bir operasyondayız, biraz sabredin. Biz bunları dinliyoruz, bunlar bir iş üstünde, ne olursunuz biraz sabredin dedim, sonra da aldık korumayı.

Metin Külünk iddiası ve Hürriyet'in basılması olayı nedir?

Bu konuda bir bilgim yok, kaçmam biliyorsam söylerim. Organize suç örgütleri her yere sızıyor. Benim adımı kullanan 30 kişi hapse girdi, Süleyman Soylu'yu tanıyorum diyor. Sizin isminizi istismar etmek isteyen kimse yok mu? Herkes var. Organize suç örgütleri kendilerini devlete yanaşık göstermeye çalışıyor. Rize'de bir adam öldürülüyor, çay kaçakçılığından. Öldüren bunlar, mahkeme toplanıyor, olay ortadan kalkıyor.

AKP iktidarından önce içeri atılan organize suç örgütü liderleri AKP iktidarı döneminde birer birer serbest bırakıldı.

Bunu kabul etmiyorum.

Peker'in Kutlu Adalı açıklaması vardı, Peker'in kardeşi alındı gözaltına ama Korkut Eken yok, Mehmet Ağar yok. Metin Külünk adı geçiyor. Erdal Araz iddiası var Peker'in, kendi adamı olduğunu söylüyor, siz aday göstermişsiniz. Dönüş biletimdi diyor sizin için, bana söz verildi diyor. Telefon görüşmesi kaydı yayınlandı. Bunlara somut bir yanıt verir misiniz? Erdal Araz'ı tanıyor musunuz, Korkut Eken hakkında işlem yapıldı mı?

Ben DYP'de siyaset yaptım. Binlerce insanla, yüzbinlerce insanla diyalogum oldu. 5 yıl Gaziosmanpaşa'da ilçe başkanlığı yaptım, 25 yaşındaydım. Beni bir tane finanse ettiğini söyleyen birisi olsun, kimsenin yüzüne çıkmayacağım.

Erdal Araz partinin bir kişisi. Netice itibariyle partinin belediye başkanlığı adayı. Bir kişi birisiyle bir ilişki kurduğu için onu o günkü partiye ya da Ak Parti'ye havale etmek mümkün mü? Zaten benim finansımı zaten herkes sağladı, referandumda FETÖ sağladı diyorlar. Benim bir cipim vardı, onla gezdim. Kim bizi almayacak kongreye, öyle bir şey yok. Bunların hepsi uydurulmuş hikayeler.

Korkut Eken olayı, ben bu tiplerden hoşlanmıyorum. Arif Çetin jandarma tarihinde önemli işler yapıyor, bu raconu keserim mi demesi lazım? Devlet bize şeref veriyor.

Marina meselesi... Ben 95'te ilçe başkanıydım.

Yapılan ihbarla, ruhsatsız tabanca nedeniyle alındı. Bence de Kutlu Adalı için alınması lazım. Bu meselede yazı yazdım KOM'a, işlem yapılması lazım diye. Bedelini ödemek zorunda.

(Gazetecileri dövenler neden bırakıldı?) Bu hukukun meselesi, hepsini yakaladık. Bırakılması hukukun meselesi.

Ağar meselesi... 95'te ilçe başkanıydım. Çiller'in desteklediği adaya karşı kazandım bu arada. O zaman Sayın Ağar milletvekiliydi sanıyorum. Çiller'le Ağar'ın karşı karşıya kaldığı meseleler vardı.

Akşener bugün bir şeyler söylüyor da, benimle ilgili bir tek karanlık, mafya, bir tek şey söylesin, hayatımdan vazgeçerim. Her gün için geçerli.

Çiller Ağar karşıtılığı olduğunda biz Ağar'a karşı olduk.

2002'de Çiller'le birlikte genel başkan kim olabilir diye konuşuldu, ben 32 yaşındayım o zaman. Partinin önde gelen isimlerindendim. Ufuk Söylemez, Kemal Çelik dedi olmaz dedim. Hasan Basri Aktan dedi, olmaz dedim. 5-6 isim olmaz dedim, kendim istiyorum zannetti. Sen olursun dedi, sayın Başbakanım çocuğum dedim. İlhan Kesici arıyor dedim, o aday oldu. Biz İlhan Kesici ile birlikte Mehmet Ağar'a karşı pozisyon aldık. İlhan Kesici ile ben çıktık, birçok insan bizi bıraktı.

Ben sivil siyasetin yanındayım. 1995'te DYP'de de karşıydım.

Ağar'a karşı İlhan Kesici'yi desktekledim, 1995'te de karşıydım Mehmet Ağar'a. Sivil siyasetin böyle isimlerle olmaması gerektiğini söyledim. Korkut Eken gibi tiplerin, Cevat Öneş gibi isimlerin devlet adına söz söylemesinin devlet adabına uymadığına inanıyorum.

Devlet görevlilerinin, bürokratların siyasete atılıp milletvekili olmasına karşıyım.

(Marina yanıtı) Mehmet Ağar'ın yerinde olsam yönetiminden ayrılırdım.

(10 bin dolar) Ben bir siyasetçi dedim, parti ismi söylemedim. Bu işin biraz daha ötesi var. Ben nereye başvurdum, yargıya. Yargı beni çağıracak. Ben diyeceğim ki, bu suç örgütü lideri dosyası, Bursa'daki şu olayda siz hazırladınız, 18 kişiden 9'u tutuklandı, siz buna niçin yakalama çıkarmadınız, ben söyleyeceğim savcıya. 2018'de başlayan soruşturma, 2019'da bittikten sonra suç örgütü elebaşısı yurtdışına çıktı, dosya adliyeye gitti, adliyeden üç gün sonra yurtdışına çıktı.

Siz bir sapkının "benim dönüş biletim" sözünü dikkate alıyorsunuz. Hadi Özışık'ı ben 30 yıldır tanıyorum. İnternet Haber'in kurulmasında da katkım oldu, yardım ettim. Yardım ettiğim birinden bir şey isteyen namerttir, namussuzdur.

(Özışık'tan aracılık istemediniz yani?) Getirin, telefonu getirin.

Mansimov'la ilgili haber yapmış, ben de aradım, yanlış işler yapıyorsun, hükümeti suçluyorsun, bunlar sana yakışmaz dedim. Yakınım da olduğun için benden bilgi aldığın düşünülür dedi. Ben bunu söyleyince seni Sedat Peker'e mi sattım dedi. (Özışık'ın mesajını okudu)

(Peker'le ilgili kırmızı bülten çıktı mı?) Başvurduk, incelenecek bölümüne alındı. FETÖ'cülerde de böyle yapıyorlar.

(Cumhurbaşkanıyla görüştünüz mü bu konuda?) İlk başta bir değerlendirme yaptık.

(Partinin sizi yalnız bıraktığını düşündünüz mü?) Kesinlikle hayır.

(Cumhurbaşkanının açıklama yapmasını bekliyor musunuz?) Cumhurbaşkanım benim liderimdir. Bütün millet bunun nasıl bir operasyon olduğunun, neyin murat edildiğini bilmektedir. Sayın cumhurbaşkanımız da çıkacak göreceksiniz Türkiye'nin temiz adımlarını ortaya koyacaktır.

Ben bu adamla hayatımın hiçbir yerinde bir araya gelmedim. Uzaktan bir cenazede gördüm, çirkin bir şekilde gördüm. Koskoca arabalar, 50-60 tane adam, bu nedir dedik?

Yapacağı tek bir şey var, Türkiye Cumhuriyeti'nden özür dileyecek, gelecek özür dileyecek, cezaevine girecek. Çıktıktan sonra da etrafındaki şebeleklerle de irtibat kurmayacak.

Bylock konuşmalarında nelerin geçtiği, onunla ilgili nelerin geçtiğini biliyoruz. Annemin cenazesine gidemedim diyor, o da yalan. Peker'in FG 0202 plakalı aracı var, 01 olmamasının nedeni edep etmesiymiş. Bu araç eşinin üzerine kayıtlı. Bu suç örgütüyle ilişkili olan herkes bedelini ödeyecek.

(Kendinizi yalnız hissettiniz mi?)

(BBC haberi) AKP'li kaynak diyor, kim? BBC Türkçe dezenformasyon kanalıdır.

Bunun asimetrik bir operasyon olduğunu biliyorum, bunun ucuz bir eleman tarafından gerçekleştirildiğini görüyorum. Kendimi niye yalnız hissedeyim. Organize suç örgütleriyle mücadele benim işim. Kesinlikle yalnız hissetmiyorum. Görürsünüz yalnız mıyım değil miyim?

Ayda 10 bin doları kimin aldığını savcıya söyleyeceğim. (Hangi partiden?) Bu isim siyasetçi.

(İntihar eden polis iddiası) Osman Kaptan, Hızır Kaptan, DYP'den tanıyorum. Telefon geldi kalp krizi meselesi. Orman davası varmış, çevirme oluyor, gözaltına alınıyor. Bir bakar mısınız dediler, bir bakın neymiş dedim. Sonra Silivri Emniyet Müdürü intihar etti denildi. Ne oldu dedik. Koruma müdürüm arıyor, 1,5-2 dakika, bizim şöyle bir isim var bir bakar mısınız denilmiştir en fazla. Soylu baskı yaptı deniyor. Sürekli talep geliyor, ben bir bakın arkadaşlar nedir diyorum en fazla.

(İstifa etmeyi düşünüyor musunuz soruşturmayı kolaylaştırmak için) Bir deli bir kuyuya taş atmış, çıkar diyorsunuz. Yarın 8 milyon dolar verdim der. Diyemez mi?

Çağıracak savcılık ismi geçenleri, bunları yaptın mı yapmadın mı, Meclis orada. Sonuna kadar açığım buyrun.

DYP'de il başkanı oldum, Mehmet Ağar'ın dayısı ile uğraştım 5,5 ay. Silahla bastılar defalarca ili, belimde silahla gezdim, Tansu Hanım burayı bırakma dedi. İl başkanlığında silahlı çatışma oldu.

(Kolombiya ve Panama'da ele geçen kokain) (Erkan Yıldırım iddiaları) Yapmayın, yapmayın bunları.

(Milyonlarca insan izliyor Peker videolarını) Milyonlarca insan çocuk pornosu da izliyor.

(Kokain iddiaları) Dünyanın en iğrenç yalanlarını uydurup bu videoları izletmek esas itibariyle operasyondur. Devletin yıllarca hizmetinde bulunmuş insanları hedef alıyorlar kendilerine meşruluk yaratmak için.

Kolombiya olayı şu. 10 Haziran'da tweet atıldı. Biz adamlara ancak 25'inde ulaştık. Nedir bu dedik, video konferans yaptık. Dediler ki, bu Balkan grubunun işidir.

Nereye geleceği, kime geleceği bütün bunlarla ilgili soruşturmalar yürüyor. Bu bizim kendi aramamız, değerlendirlerimiz sonucu.

Panama'dan gelecek yük nereye gidecek, İtalya'ya. Biz araştırıyoruz buraya mı, oraya mı gidecekti diye. Almanya'da 17 ton kokain yakalandı 25 Şubat'ta. Kokainin rotası Güney Amerika'dan Orta Avrupa'ya gidiyor, çok yakalandığı için Balkanlara ve Ukrayna'ya götürmek istiyorlar, bunu biz söylüyoruz. Biz 20 ton eroin yakalıyoruz yılda. Onun rotası Afganistan.