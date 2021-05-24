'Suç düzeninin temellerini yıkalım'

Türkiye Komünist Partisi, Sedat Peker'in videoda dile getirdiklerine ilişkin açıklama yaptı.
Suçu “ulusal çıkar” safsatasıyla örtmeye kalkanların bu ülkeye en büyük hainliği yapan kişiler olduğu vurgulanan açıklamada, "Türkiye Komünist Partisi siyasi iktidarın ve kan-yalan-talan üzerine kurulu sömürü düzeninin suçlarını bir bir ortaya dökmek, bu suçların kaynağını kurutmak için görev başındadır. “Yeter artık” diyen herkesi sorumluluk almaya, Türkiye Komünist Partisi saflarında mücadeleye çağırıyoruz" denildi.
Açıklama şöyle: