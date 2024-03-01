Menzilciler büyükelçilikleri gezmeye devam ediyor: Bu kez Nijer'e gittiler

Türkiye'yi saran karanlık ağın en önemli parçalarından Menzil tarikatının derneği olarak bilinen ve ölen Menzil Şeyhi Abdulbaki Ehüseyni’nin oğlu Muhammed Saki Elhüseyni tarafından kurulan Nezir Derneği, Çad Büyükelçisi’nin ardından şimdi de Nijer Büyükelçisi’nin makamından fotoğraf verdi.

Ziyaret, derneğin sosyal medya hesaplarından da duyuruldu. Dernek üyeleri, Nijer Büyükelçisi Özgür Çınar’ın makamından fotoğraf da paylaştı.

BirGün'deki habere göre, derneğin “kurban organizasyonu” için Nijer’de bulunduğu belirtildi. Ancak büyükelçilik ziyaretinin “kurban kesim ve dağıtım işlemlerinden önce” gerçekleştiği ifade edildi.

Menzilci derneğin Büyükelçi Çınar ile “faaliyetler hakkında bilgi paylaşımı” yaptığı öğrenildi.

Nezir Derneği, 22 Şubat’ta, Türkiye’nin Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız’ın da makamında ağırlanmıştı. Derneğin kurulduğu günden beri “bağış” adı altında para topladığı biliniyor.