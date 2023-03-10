Menzil tarikatına bağlı Beşir Derneği'nin mal varlığı 6 yılda 20 kat arttı

Menzil tarikatına bağlı olan ve 1100 depremzede çocuğun Adıyaman’daki kendilerine ait köyde olduğunu açıklayan Beşir Derneği'nin mali tablosu dikkat çekti. Derneğin 2015 mali tablo değerlendirmesinde ‘dönen ve duran mal varlıkları’ toplamı 5,5 milyon lirayken 2021’de bu tutarın 114,9 milyon liraya çıktığı görüldü. Böylece 6 yılda yüzde 1900 artış gerçekleşti.

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre, derneğin açıkladığı tablolarda 2015’te 1,6 milyon lira gelir fazlası görülürken son açıklanan 2021 yılında bu tutar 44,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu yararına çalışan dernek statüsüne alındı

Beşir Derneği 2018’de Bakanlar Kurulu kararıyla "kamu yararına çalışan dernek" statüsüne alındı. Bu kararla birlikte derneğe herhangi bir izne tabi tutulmaksızın serbestçe yardım toplama imtiyazı verildi. Derneğin mali tablolarında 2018’den itibaren bir sıçrama gerçekleşti.

2018’de varlıklarının toplamı 22 milyon lira olan dernek, yardım toplama imtiyazını aldıktan sonra yani 2019’da varlıklarını 37,5 milyon liraya çıkardı. Derneğin 2020 varlığı 77,1 milyon olarak gerçekleşti. Son olarak 2021’de gelindiğinde derneğin mal varlığı 114,9 milyon liraya çıktı. Böylece dernek yardım toplama imtiyazını aldıktan sonra mal varlığını 3 yılda 6 kat artırdı.