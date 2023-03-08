Depremzede çocuklar Menzil Cemaati'ne teslim: 'Yüzlerce çocuk köyümüzde' açıklaması

Deprem felaketinde en fazla yıkımın yaşandığı kentlerden biri olan Adıyaman'da 2 bin 300’den fazla bina yıkıldı, 4 bin 600 kişi ise yaşamını yitirdi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde de Menzil Cemaati'nin güçlü olduğu Menzil Köyü bulunuyor. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, bu alana Buhara Evleri adı verilen 41 bloktan oluşan bin daire inşa edildi. Cemaat, köydeki bu yapılarda toplam 7 bin 100 yetişkin depremzede ile 2 binin üzerinde çocuğun “misafir edildiğini” açıkladı. Yapılan son açıklamaya göre de Menzil Köyü’nde hâlâ 3 bin 850 yetişkin ile bin 1100 çocuk bulunuyor. Cemaat yöneticilerinin de bu köyde yaşadığı bilinirken deprem öncesine kadar köyde güvenlik üst düzeyde tutuluyor, cep telefonu ile çekim yapılmasına izin verilmiyordu.

Çocuklara tekbir işareti yaptırıldı

Ancak Menzil Cemaati’nin sosyal medya hesaplarından görüntüler paylaşıldı. Paylaşılanlar tartışma yaratacak türden. Cemaat sosyal medya hesaplarından küçük çocukların “tekbir işareti yaptığı” fotoğrafları “Ne kadar misafirimiz varsa hepsinin gönüllerini ısıtmaya çalıştık” ifadeleriyle paylaştı. Paylaşılan bir başka videoda ise “Buhara Evlerinde depremzede çocuklara yönelik etkinliklerden biri” denilerek çocuklara dini sorular yöneltildiği görüldü.

Ayrıca Menzil Cemaati’nin önemli isimlerinden biri olan Muhammed Saki el Hüseyni de deprem bölgesinden fotoğraflar paylaşıyor. Hüseyni’nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir fotoğrafta askerlerle bir polisin, karşısında “el pençe divan” durduğu görüldü.

Çocuklar tarikatlara teslim ediliyor

Deprem felaketi nedeniyle birçok çocuğun ailesini kaybettiği veya çocukların kaybolduğu belirtiliyor. Depremin ilk günlerinden bu yana bazı depremzede çocuklara devlet tarafından sahip çıkılmadığı da iddia ediliyor. Bu iddialara ilişkin daha öne açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, "Deprem bölgesinde şu ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum bakanlığımızdır” ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce de çocukların İsmailağa Cemaati'ne bağlı vakıf tarafından yürütülen bir yatılı Kuran kursuna verildiği ortaya çıkmıştı.