Deprem sonrası nakledilen öğrenciler 'imam hatiplere yerleştirildi' iddiası

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem nedeniyle nakil talebinde bulunan 217 bin 246 öğrencinin başka illere naklini gerçekleştirdi. Bakanlık, nakli yapılan öğrencilerin hangi yurtlara ve okullara yerleştirildiğini ise açıklamadı.

Cumhuriyet'ten Dilan Ayırkan'ın haberine göre, depremde ailesini kaybeden çocukların tarikatlara bağlı Kuran kurslarına yerleştirildikleri tartışmaları sürerken nakli yapılan bazı öğrencilerin de imam hatip liselerine ve tarikat yurtlarına yerleştirdiği iddia edildi.

'Kaç kişi nereye yerleştirildi bilmiyoruz'

Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, “217 bin öğrencinin kaçının ilkokula, ortaokula, kaçının liseye, kaçının imam hatip liselerine, kaçının meslek liselerine yerleştirildiğini bilmiyoruz. Bu öğrenciler pansiyonlara mı yerleştirildi, anne babalarıyla yurtlara mı yerleştirildi bilmiyoruz. Biz daha önce bu ülkede Aladağ yurt yangınını, Ensar Vakfı skandalını yaşadık. Acaba öğrenciler cemaat ve tarikat yurtlarına verilmiş midir? Bunu merak ediyoruz. Böyle bir şey varsa önüne geçilmesini istiyoruz. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda toplumu sağlıklı bir şekilde bilgilendirmiyor” dedi.